Nie żyje ambasador Rosji w USA. Aleksandr Darczijew miał 66 lat

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Rosyjskie MSZ przekazało informacje o śmierci Aleksandra Darczijewa, który pełnił rolę ambasadora Rosji w Stanach Zjednoczonych. Nie ma oficjalnych informacji o przyczynach śmierci 66-letniego dyplomaty.

„Kierownictwo i pracownicy MSZ Rosji z głębokim żalem informują, że 11 listopada w 67. roku życia zmarł przedwcześnie ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Federacji Rosyjskiej w USA Aleksandr Nikiticz Darczijew” – napisano w krótkim komunikacie.

Darczijew, który wcześniej był dyrektorem Departamentu Ameryki Północnej w MSZ Rosji, został ambasadorem w USA w marcu 2025 r. Wcześniej był m.in. ambasadorem Rosji w Kanadzie.

Portal The Moscow Times podaje – powołując się na Borysa Bondarewa, byłego rosyjskiego dyplomatę w Genewie, który publicznie złożył rezygnację w proteście przeciwko inwazji na Ukrainę – że Darczijew był protegowanym doradcy prezydenta Władimira Putina ds. polityki zagranicznej, Jurija Uszakowa.

W momencie nominacji eksperci oceniali, że Darczijew raczej nie będzie miał znaczącego wpływu na relacje Rosji i USA, ponieważ w ostatnich latach większość ważnych kwestii Moskwa i Waszyngton rozstrzygały na wyższym szczeblu.