Nie żyje Aleksandr Milinkiewicz. Białoruski opozycjonista miał 79 lat

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Nie żyje Alaksandr Milinkiewicz - działacz białoruskiej opozycji demokratycznej i były kontrkandydat Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi. Polityk zmarł we wtorek rano w wieku 79 lat, o czym powiadomiły niezależne portale białoruskie, powołując się na informacje przekazane przez bliskich polityka.

O śmierci Milinkiewicza poinformowały białoruskie media niezależne – portale Zerkalo, Nasza Niwa i Biełsat.

Media: Nie żyje jeden z liderów białoruskiej opozycji

Rodzina polityka podawała wcześniej, że Milinkiewicz zmagał się z problemami zdrowotnymi. W listopadzie 2025 roku przeszedł poważną operację – przypomniał serwis Zerkalo. Milinkiewicz był ważną postacią białoruskiej opozycji demokratycznej. W 2006 roku startował w wyborach prezydenckich na Białorusi. Od 2020 roku stale przebywał na emigracji.

Poczobut żegna Milinkiewicza: Wspaniały człowiek

Na informację o śmierci opozycjonisty zareagował Andrzej Poczobut - pochodzący z Grodzieńszczyzny działacz polskiej mniejszości na Białorusi, który w ostatnich latach był więziony przez reżim Łukaszenki.

„Wspaniały człowiek, który dużo robił, by Białoruś była wolna i w końcu stała się nie tylko geograficzną częścią Europy. Wyrazy współczucia dla rodzony i bliskich. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!” - napisał Poczobut.

Aleksandr Milinkiewicz miał 79 lat.

Rywal Łukaszenki w wyborach prezydenckich

W 2006 roku startował w wyborach prezydenckich na Białorusi. Był wspólnym kandydatem sił demokratycznych. Po wyborach, które opozycja uznała za sfałszowane przez reżim Łukaszenki, uczestniczył w protestach w Mińsku, brutalnie rozpędzonych przez służby.

W latach 2007–16 kierował opozycyjnym ruchem społecznym „O Wolność”, działając na rzecz demokratyzacji Białorusi i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Po fali represji, która nastąpiła po wyborach prezydenckich w 2020 r., wyjechał z kraju. W kolejnych latach angażował się w działalność białoruskiej opozycji na emigracji. Był m.in. społecznym doradcą liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej, a także jednym z inicjatorów utworzenia Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego w Polsce. Był również honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi.

Milinkiewicz był laureatem Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli, przyznawanej przez Parlament Europejski, oraz Nagrody im. Kazimierza Pułaskiego „Rycerz Wolności” za promowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji. Otrzymał także Nagrodę im. Sergio Vieiry de Mello za działania na rzecz pokoju. Z wykształcenia był fizykiem.