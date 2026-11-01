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„Nie zbliżajcie się”. Niepokojący incydent na Łotwie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 listopada (21:18)

Armia Łotwy poinformowała w niedzielę o krótkotrwałym naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju przez niezidentyfikowany obiekt w pobliżu granicy z Rosją.

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„Nie zbliżajcie się”. Niepokojący incydent na Łotwie
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Na Łotwie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.
  • Wojsko poderwało dron i ostrzegło mieszkańców.
  • Jak długo trwało zagrożenie?
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W związku z incydentem armia początkowo zaapelowała do mieszkańców regionu o pozostanie w domach ze względu na możliwe zagrożenie.

„Informujemy, że w przestrzeni powietrznej występuje zagrożenie. Jeśli zauważycie nisko lecący lub podejrzany obiekt, nie zbliżajcie się do niego” – przekazało wojsko w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Po 30 minutach zagrożenie minęło

Ostrzeżenie zostało wydane około godz. 18 i odwołane około 30 minut później, kiedy armia poinformowała, że niezidentyfikowany obiekt opuścił przestrzeń powietrzną Łotwy, a zagrożenie minęło.

W wyniku incydentu armia aktywowała dron przechwytujący, który następnie uległ samozniszczeniu, aby „zapobiec ewentualnemu ryzyku naruszenia granicy państwowej”.

Jak zauważył Reuters, państwa NATO zwykle obarczają winą Rosję za tego rodzaju incydenty, choć – jak dodał agencja – coraz częściej w przestrzeń powietrzną Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy wlatują przypadkowo również ukraińskie drony, które atakują rosyjskie porty naftowe nad Morzem Bałtyckim.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Łotwa

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