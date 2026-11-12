Nie zachowali powagi na cmentarzu? Żołnierz upomniał Hegsetha i jego ludzi

Zdjęcia i śmiech na cmentarzu, a później stanowcze upomnienie
Pete Hegseth odwiedził cmentarz w Arlington z okazji Dnia Weterana. Po uroczystości sekretarz wojny, jego żona oraz grupa najbliższych współpracowników stanęli na schodach i pozowali do zdjęć.
Atmosfera była luźna - na nagraniach z incydentu słychać rozmowy, a w pewnym momencie także głośny śmiech. Z dostępnych w sieci nagrań nie można jasno odczytać, kto dokładnie się roześmiał.
Na nieadekwatną do sytuacji wesołość szybko zareagował żołnierz pełniący wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Wszyscy odwiedzający są zobowiązani do zachowania ciszy i należytego szacunku - przez cały czas - krzyknął donośnym głosem mundurowy.
Rzecznik Pentagonu chwali postępowanie żołnierza
Incydent na cmentarzu skomentował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Podkreślił, że Hegseth i jego ludzie zawsze szanowali i będą szanować amerykańskich żołnierzy oraz ich poświęcenie dla kraju.
Podczas obchodów tego uroczystego dnia jeden z żołnierzy słusznie i z szacunkiem przypomniał wszystkim o zachowaniu odpowiedniej powagi - przyznał.