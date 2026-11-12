Nie zachowali powagi na cmentarzu? Żołnierz upomniał Hegsetha i jego ludzi

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Sekretarz wojny Pete Hegseth jest jednym z niechlubnych bohaterów nagrania, które obiegło amerykańskie media. W czasie wizyty na cmentarzu w Arlington razem z żoną i współpracownikami pozował do zdjęć w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza. W pewnym momencie atmosfera stała się zbyt swobodna i żołnierz stojący na warcie przy monumencie wygłosił stanowcze upomnienie.

Zdjęcia i śmiech na cmentarzu, a później stanowcze upomnienie

Pete Hegseth odwiedził cmentarz w Arlington z okazji Dnia Weterana. Po uroczystości sekretarz wojny, jego żona oraz grupa najbliższych współpracowników stanęli na schodach i pozowali do zdjęć.

Atmosfera była luźna - na nagraniach z incydentu słychać rozmowy, a w pewnym momencie także głośny śmiech. Z dostępnych w sieci nagrań nie można jasno odczytać, kto dokładnie się roześmiał.

Na nieadekwatną do sytuacji wesołość szybko zareagował żołnierz pełniący wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Wszyscy odwiedzający są zobowiązani do zachowania ciszy i należytego szacunku - przez cały czas - krzyknął donośnym głosem mundurowy.



Rzecznik Pentagonu chwali postępowanie żołnierza

Incydent na cmentarzu skomentował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Podkreślił, że Hegseth i jego ludzie zawsze szanowali i będą szanować amerykańskich żołnierzy oraz ich poświęcenie dla kraju.

Podczas obchodów tego uroczystego dnia jeden z żołnierzy słusznie i z szacunkiem przypomniał wszystkim o zachowaniu odpowiedniej powagi - przyznał.