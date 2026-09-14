Nie wystarczyli ochotnicy. Bundeswehra przymusowo uzupełni szeregi na Litwie

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Niemiecki minister obrony Boris Pistorius zdecydował, że część żołnierzy Bundeswehry zostanie przymusowo przeniesiona do 45. Brygady Pancernej „Litwa”. Ma to pomóc w uzupełnieniu braków kadrowych w jednostce. Rozkaz obejmie kilkuset wojskowych.

Obecnie, dzięki zgłoszeniom ochotników, obsadzonych jest około 80 proc. stanowisk w brygadzie. Problemem pozostaje jednak brak specjalistów, przede wszystkim logistyków i ekspertów zajmujących się technologiami informacyjnymi.

Niemieckie Ministerstwo Obrony podkreśla, że zainteresowanie służbą na Litwie ostatnio wyraźnie wzrosło. Od maja do brygady zgłosiło się dobrowolnie ponad 2,5 tys. żołnierzy. Mimo to nie udało się obsadzić wszystkich potrzebnych stanowisk, dlatego w niektórych przypadkach konieczne będzie wykorzystanie obowiązkowych przeniesień.

Resort zaznacza jednocześnie, że podstawą pozostaje dobrowolność. W przypadku stanowisk, na których brakuje ludzi, rozważane są również inne rozwiązania, takie jak krótsze oddelegowania, system rotacyjny czy krótkoterminowe pobyty służbowe.

Boris Pistorius zapewnił, że mimo problemów organizacyjnych brygada zgodnie z planem osiągnie pełną gotowość pod koniec 2027 roku. Według ministra infrastruktura, wyposażenie oraz odpowiednia liczba żołnierzy mają być przygotowane na czas. Jednostka ma stać się pierwszą w pełni zdolną do działań bojowych brygadą Bundeswehry stale rozmieszczoną poza granicami Niemiec.

Niemieckie wojsko na Litwie

45. Brygada Pancerna „Litwa” oficjalnie rozpoczęła działalność na Litwie w kwietniu 2025 roku. Jej utworzenie jest odpowiedzią Niemiec na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz zagrożenie ze strony Rosji. Docelowo na Litwie ma służyć około 4,8 tys. niemieckich żołnierzy oraz 200 pracowników cywilnych. Stałe bazy jednostki powstają w Rudnikach i Rukli.

Już wcześniej niemieckie media informowały o problemach z kompletowaniem brygady. Bundeswehrze trudno pozyskać niektórych specjalistów, ponieważ inne jednostki niechętnie się z nimi rozstają. Dodatkowym problemem mają być niskie wynagrodzenia żołnierzy kierowanych na Litwę oraz bariera językowa.