Nie wyprowadzili się mimo ostrzeżeń. Runął blok w Strefie Gazy, wielu zabitych

RMF24

Co najmniej 20 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło w wyniku zawaleniu się sześciopiętrowego bloku mieszkalnego w mieście Gaza – poinformowała palestyńska obrona cywilna. Ponad 100 osób jest nadal poszukiwanych. Konstrukcja budynku była osłabiona na skutek izraelskich ataków.

Akcja ratunkowa na miejscu zawalenia się bloku w Strefie Gazy, zdj. OMAR AL-QATTAA

Akcja ratunkowa na miejscu zawalenia się bloku w Strefie Gazy, zdj. OMAR AL-QATTAA / AFP/East News

Dotychczas spod gruzów budynku wydobyto ciała 20 osób, w tym pięciorga dzieci – podają lokalne ekipy ratunkowe.

Dom był atakowany przez Izrael w 2004 oraz 2025 r. Mieszkańców ostrzegano, by nie wracali do swoich mieszkań, ale mimo to wielu to uczyniło - podała AFP.

W trwającej od prawie trzech lat wojnie Izraela z Hamasem zginęło ponad 73 tys. Palestyńczyków, a 174 tys. zostało rannych. Poległo też 472 żołnierzy izraelskich.

7 października 2023 r. Hamas przeprowadził ze Strefy Gazy skoordynowany atak na południowy Izrael. Był to największy atak terrorystyczny w historii kraju. Zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano.