Prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczęli w piątek dwustronne spotkanie w kuluarach szczytu przywódców grupy G20 w japońskiej Osace. Wśród możliwych tematów wymienia się handel, kontrolę zbrojeń i denuklearyzację Korei Płn.

Prezydenci Putin i Trump spotkali się na szczycie w Osace / EPA/MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Przed spotkaniem Putin ocenił, że będzie ono dobrą okazją na kontynuację dwustronnego dialogu po szczycie z udziałem obu przywódców w Helsinkach w 2018 roku. Mamy sprawy do omówienia - powiedział dziennikarzom rosyjski prezydent.



Na początku spotkania Trump zażartował ze sprawy domniemanego rosyjskiego wpływu na wybory w USA w 2016 roku. Pytany przez dziennikarzy, czy poruszy z Putinem temat w kontekście wyborów w 2020 roku, odpowiedział: Tak, oczywiście, że to zrobię, po czym zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Rosji słowami: Nie wtrącaj się w wybory. Putin odpowiedział uśmiechem.



Trump zapowiadał, że będzie z Putinem rozmawiał o handlu oraz o kontroli zbrojeń. USA zabiegają o rozpoczęcie nowych negocjacji w tej sprawie, które oprócz Stanów Zjednoczonych i Rosji uwzględniałyby również Chiny - zauważa japońska agencja Kyodo.



Waszyngton zawiesił w lutym przestrzeganie układu INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, zawartego w 1987 roku przez USA i ZSRR. W reakcji na tę decyzję rosyjski parlament przyjął niedawno ustawę, zgodnie z którą przestrzeganie traktatu zawiesza również Rosja.



Na spotkaniu poruszony może zostać również temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Putin spotkał się w kwietniu po raz pierwszy z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem. Negocjacje nuklearne pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem znajdują się w impasie od fiaska lutowego szczytu Trump-Kim w Hanoi.