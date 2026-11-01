Nie wszyscy odwiedzają groby bliskich. „Po prostu o nich myślą”

RMF24

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Blisko połowa Belgów rzadko lub nigdy nie odwiedza cmentarza, aby uczcić pamięć zmarłych bliskich – podał w niedzielę portal „The Brussels Times”, powołując się na badanie firmy DELA, opublikowane w dniu Wszystkich Świętych. Według portalu dla wielu osób wizyta na grobie przestała być głównym sposobem honorowania zmarłych.

Tak Belgowie wspominają zmarłych

Zaledwie co trzeci ankietowany przyznał, że regularnie odwiedza cmentarz, by wspominać bliską osobę. 77 proc. respondentów wskazało, że „podtrzymuje pamięć o zmarłych bliskich, po prostu o nich myśląc”. Nieco mniej niż połowa ankietowanych przechowuje w domu rzeczy osobiste zmarłych, a 43 proc. eksponuje ich fotografie.

Jak podaje firma DELA, wyniki badania sugerują, że wielu Belgów oczekuje zmiany wyglądu cmentarzy. Jednocześnie są oni otwarci na nowe formy upamiętniania bliskich – na przykład poprzez koncerty poświęcone pamięci zmarłych czy nawet spotkania.

Część Belgów chce zmiany na cmentarzach

Wielu respondentów uznało, że cmentarze w obecnej formie nie odpowiadają już współczesnym potrzebom. Postulują oni zwiększenie ilości terenów zielonych oraz ograniczenie rozmiarów nagrobków, „co pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni”.

17 proc. badanych uważa również, że cmentarze powinny oferować więcej miejsca na inne formy przeżywania żałoby, takie jak wspólne wydarzenia upamiętniające zmarłych.

„Ludzie oczekują czegoś więcej niż tylko miejsca, w którym można odwiedzić grób” – powiedziała Lien Verfaillie z firmy DELA, cytowana przez „Brussels Times”.

Jej zdaniem większa ilość zieleni, strefy przyjazne dzieciom oraz miejsca przeznaczone na wspólne rytuały żałobne mogłyby pomóc w zaspokojeniu tych oczekiwań.