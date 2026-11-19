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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w czwartek na szczycie APEC w chińskim Shenzhen, że Waszyngton nie zgodzi się na globalne regulacje ograniczające rozwój sztucznej inteligencji. Mówił też o kondycji amerykańskiej gospodarki.

Jest niemal całkowicie dobra (sztuczna inteligencja – przyp. red.), ale ma pewne złe elementy - ocenił Donald Trump podczas porannej sesji plenarnej, określając rozwijaną w Stanach Zjednoczonych AI mianem „superinteligencji”.

Amerykański przywódca podkreślił wprawdzie potrzebę monitorowania jej rozwoju i zarządzania jej negatywnymi aspektami, jednak stanowczo wykluczył „globalistyczne regulacje” tłumiące branżę. Nie pozwolimy, by to nastąpiło - zadeklarował.

Gospodarka ma się świetnie

W części wystąpienia poświęconej gospodarce Donald Trump przekonywał, że USA rozwijają się obecnie najszybciej spośród wszystkich państw rozwiniętych, a liczba pracujących Amerykanów jest najwyższa w historii.

Wymienił w tym kontekście 22,2 bln dolarów zadeklarowanych nowych inwestycji w USA, ponad 20 zawartych umów handlowych oraz kolejne negocjowane porozumienia.

Twierdził również, że inflacja w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie trzy miesiące utrzymywała się „poniżej 2 proc.” - wbrew danym Biura Statystyki Pracy USA, według których roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 3,4 proc. w sierpniu i 3,7 proc. we wrześniu.

Z niecierpliwością czeka na spotkanie

Prezydent USA powiedział również, że z niecierpliwością czeka na „historyczne spotkanie trójstronne” z przywódcami Chin i Rosji - Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, nie podając jednak żadnych szczegółów tych rozmów.

Przemawiający wcześniej gospodarz szczytu Xi Jinping wezwał do budowy wspólnoty Azji i Pacyfiku, oceniając – według oficjalnego tłumaczenia - że forum przyczyni się do „pokoju, stabilności i dobrobytu zarówno w tym regionie, jak i na całym świecie”.

Dwudniowy 33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) gromadzi przedstawicieli 21 gospodarek regionu i odbywa się w Chinach po raz pierwszy od 12 lat. Zapowiedziane przez prezydenta USA bezprecedensowe rozmowy z przywódcami Chin i Rosji mają odbyć się na marginesie obrad w czwartek o godz. 14:30 czasu lokalnego (godz. 7:30 czasu polskiego).