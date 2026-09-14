Nie dotarła do szkoły. Sześciolatka zmarła w autobusie

RMF24

Sześcioletnia dziewczynka z autyzmem zmarła po tym, jak pozostawiono ją samą w szkolnym autobusie. Dwie osoby zostały aresztowane. Do tragedii doszło w USA.

Dwie osoby zostały aresztowane po tym, jak 6-letnia dziewczynka z autyzmem została pozostawiona w szkolnym autobusie podczas upału i znaleziona nieprzytomna - pisze „Mirror”.

Opiekunowie mieli zajmować się autystyczną dziewczynką i odwieźć ją do szkoły, ale tamtego sierpniowego dnia nie dotarła do placówki Macon-Hall Elementary School w Memphis.

Dziewczynka po południu została znaleziona nieprzytomna w autobusie zaparkowanym przed szkołą. Stwierdzono jej zgon. Według danych Narodowej Służby Meteorologicznej temperatura osiągnęła wtedy ponad 36 st. C.

Osoby, które miały opiekować się dziewczynką, zostały aresztowane i postawiono im zarzuty poważnego zaniedbania dziecka, nieumyślnego spowodowania śmierci oraz niszczenia i manipulowania dokumentami. Także trzecia pracownica została oskarżona w związku ze śmiercią dziewczynki - podaje Express US.

Oskarżone osoby to kierowca busa, zastępczyni dyrektora ośrodka opieki oraz jedna z asystentek.

Śledztwo wykazało, że nie stosowali się oni do właściwych protokołów przeglądów pojazdów po wyjściu dzieci, a dokumentacja przewozowa zawierała błędy. Władze potwierdziły również, że obowiązkowe inspekcje pojazdu w celu upewnienia się, że wszystkie dzieci opuściły autobus, nie były przeprowadzane.

Mama dziewczynki miała dowiedzieć się o tragedii telefonicznie. Poinformowano ją, że sześciolatka „została w autobusie” i „ledwo oddycha”.