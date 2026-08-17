Nie dla smartfonów w szkołach. Rewolucyjny zakaz w Szwecji

RMF24

Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych obowiązuje od dziś w Szwecji. Nowe przepisy dotyczą nie tylko lekcji, ale także czasu spędzanego w świetlicach. Decyzja ta wywołała szeroką dyskusję wśród rodziców, nauczycieli i samych uczniów.

Minister edukacji i integracji Szwecji, Simona Mohamsson, podkreśla, że wprowadzenie zakazu ma na celu poprawę koncentracji uczniów i zwiększenie efektywności nauki.

Jestem przekonana, że zakaz pozwoli uczniom skupić się na nauce - zaznacza Mohamsson.

Rząd przeznaczył aż 95 milionów koron (około 8,6 miliona euro) na zakup specjalnych szafek i półek, w których uczniowie będą mogli zostawiać swoje telefony. W wielu szkołach rodzice otrzymali już listy z prośbą, by dzieci w ogóle nie przynosiły smartfonów do placówek. Jeśli jednak zdecydują się je zabrać, będą musiały je zdeponować na czas pobytu w szkole.

Zmiana nawyków - zegarki i budziki wracają do łask

Wraz z nowymi przepisami pojawiły się także zalecenia, by dzieci korzystały z tradycyjnych zegarków, a w domach budziły je klasyczne budziki, a nie telefony.

To powrót do analogowych rozwiązań, które mają pomóc w ograniczeniu cyfrowych rozpraszaczy.

Alternatywa dla smartfonów - nowe formy rozrywki

Niektóre szkoły postanowiły pójść o krok dalej i zainwestowały w niecyfrowe formy rozrywki dla uczniów. W przerwach dzieci mogą grać w bilard czy korzystać z innych tradycyjnych gier, co ma sprzyjać integracji i aktywności fizycznej.

Przewodnik dla nauczycieli dopiero za dwa lata

Choć zakaz już obowiązuje, dopiero z początkiem 2027 roku ma zostać wydany oficjalny przewodnik dla nauczycieli, dotyczący egzekwowania nowych przepisów. Do tego czasu szkoły będą musiały radzić sobie samodzielnie z ewentualnymi problemami i wyzwaniami.

Przypomnijmy, że także w Polsce - od 1 września 2026 r. - w szkołach podstawowych i przedszkolach będzie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację. Na początku lipca Sejm uchwalił odpowiednią ustawę. Początkowo nowelizacja ustawy Prawo oświatowe miała obejmować tylko szkoły podstawowe. Ostatecznie została jednak rozszerzona.