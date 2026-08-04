News RMF FM: Unia Europejska szykuje przełom w polityce migracyjnej

RMF24

Unijni przywódcy chcą wprowadzenia rozwiązań, które uniemożliwią nielegalnym migrantom legalizowanie swojego pobytu na terenie Unii Europejskiej. Takie są ustalenia reportera RMF FM Jakuba Rybskiego.

Zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie Ceuty. Wszyscy ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej politycki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie.

Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej, nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.

Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wjeżdża nielegalnie musi wrócić do państwa, z którego przyjechała lub do państwa pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych - mówił wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu.

Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami, takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.