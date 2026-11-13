News RMF FM: Polscy dyplomaci po 14 latach wrócą do Syrii

Krzysztof Zasada dowiedział się, że w Damaszku jest już nasz pełnomocnik, który odpowiada za przygotowanie siedziby polskiej placówki dyplomatycznej na przyjęcie personelu.
Chodzi przede wszystkim o remont budynku opuszczonego kilkanaście lat temu. Obiekt co prawda nie ucierpiał w wyniku działań wojennych, jednak wymaga odnowienia. Rozpoczęły się już procedury wyboru wykonawców prac.
Jaki jest powód powrotu polskich dyplomatów do Syrii? Po pierwsze - decyzje Brukseli o zacieśnieniu współpracy z Damaszkiem. Wiadomo, że Zachód chce wrócić do Syrii, by osłabić wpływy Rosji w tym kraju.
Kolejna sprawa, to - jak usłyszał dziennikarz RMF FM - duże zainteresowanie polskich spółek syryjskim rynkiem. Firmy chcą też włączyć się w odbudowę Syrii po wyniszczającej wojnie domowej trwającej od kilkunastu lat.