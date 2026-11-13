News RMF FM: Polscy dyplomaci po 14 latach wrócą do Syrii

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Polscy dyplomaci po 14 latach wrócą do Syrii. W styczniu planowane jest otwarcie polskiej ambasady w stolicy kraju, Damaszku - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Personel wycofano w związku z wojną, która rozpoczęła się w 2012 roku.

Flaga Syrii powiewająca nad Damaszkiem (zdjęcie z 2025 roku)

Flaga Syrii powiewająca nad Damaszkiem (zdjęcie z 2025 roku) / Shutterstock

Krzysztof Zasada dowiedział się, że w Damaszku jest już nasz pełnomocnik, który odpowiada za przygotowanie siedziby polskiej placówki dyplomatycznej na przyjęcie personelu.

Chodzi przede wszystkim o remont budynku opuszczonego kilkanaście lat temu. Obiekt co prawda nie ucierpiał w wyniku działań wojennych, jednak wymaga odnowienia. Rozpoczęły się już procedury wyboru wykonawców prac.

Jaki jest powód powrotu polskich dyplomatów do Syrii? Po pierwsze - decyzje Brukseli o zacieśnieniu współpracy z Damaszkiem. Wiadomo, że Zachód chce wrócić do Syrii, by osłabić wpływy Rosji w tym kraju.

Kolejna sprawa, to - jak usłyszał dziennikarz RMF FM - duże zainteresowanie polskich spółek syryjskim rynkiem. Firmy chcą też włączyć się w odbudowę Syrii po wyniszczającej wojnie domowej trwającej od kilkunastu lat.