Netanjahu wzywa do utworzenia prawicowego rządu. Izrael czeka na ostateczne wyniki

RMF24

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Po emocjonującej nocy wyborczej premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że jego partia Likud jest najsilniejsza w kraju i zaapelował o powołanie silnego, prawicowego rządu. Według wstępnych wyników żaden z bloków nie zdobył większości.

Benjamin Netanjahu, podczas nocnego wiecu powyborczego, wydawał się być zadowolony z wyniku swojej partii. Likud jest największą partią w Izraelu – podkreślił premier i dodał jednocześnie, że czeka na „prawdziwe wyniki wyborów”, a jego prawicowy blok zdobył „zdecydowaną większość” wśród wyborców żydowskich i „wszystkich, którzy popierają państwo”.

Według cząstkowych danych blok Netanjahu może liczyć na 55 miejsc w 120-osobowym Knesecie, podczas gdy opozycja na 50 mandatów. Partie arabskie, które nie należą do żadnego z głównych bloków, uzyskały 15 miejsc.

Historyczna szansa i wyzwania koalicyjne

Netanjahu wskazał, że Izrael stoi przed „wyjątkową szansą historyczną”, by wraz z USA raz na zawsze usunąć zagrożenie ze strony Iranu. Jednocześnie ostrzegł, by „ukryte motywy” nie odciągnęły kraju od tej misji.

Jednak polityczna rzeczywistość jest skomplikowana – żaden z bloków nie ma samodzielnej większości, a negocjacje koalicyjne mogą potrwać tygodniami, a nawet miesiącami.

Opozycja żąda zmiany, ale nie chce współpracy z partiami arabskimi

Lider opozycji Gadi Ajzenkot, były szef armii, wezwał Netanjahu do odejścia z polityki, twierdząc, że wyborcy opowiedzieli się za zmianą władzy.

Ajzenkot wzywa Netanjahu do odejścia. „Społeczeństwo zagłosowało za zmianą” Izrael po raz kolejny znalazł się w politycznym klinczu. Po wtorkowych wyborach parlamentarnych żaden z głównych bloków nie zdobył większości w Knesecie. Lider opozycji, Gadi Ajzenkot, otwarcie wezwał premiera Benjamina Netanjahu do wycofania się z…

Jednocześnie Ajzenkot zadeklarował, że nie zamierza tworzyć rządu z udziałem partii arabskich, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację na izraelskiej scenie politycznej.

Rekordowa frekwencja i niepewna przyszłość

Wybory odbyły się w cieniu konfliktów zbrojnych, które wybuchły po ataku Hamasu w październiku 2023 roku. Frekwencja wyniosła 77,7 proc., co jest najwyższym wynikiem od ponad dwóch dekad.

Ostateczne wyniki mają zostać ogłoszone w czwartek lub piątek.

Jeśli żaden z bloków nie zdoła sformować rządu, Izrael może czekać wyborcza dogrywka.