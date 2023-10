10:48

Rakiety uderzyły w miasto Aszkelon - podaje portal gazety "The Jerusalem Post".

10:47

Obywatele Izraela mieszkający w pobliżu Strefy Gazy za pośrednictwem mediów proszą o pomoc i informują o strzelaninach, do których dochodzi na ulicach - podaje portal timesodisrael.com.

Ciężarna mieszkanka kibucku, Sufa w rozmowie z jedną z telewizji przekazała, że czeka na pomoc w pokoju ze swoim dwuletnim dzieckiem i bliskimi. Strzelają do naszego domu, próbują wyważyć drzwi i dostać się do nas - mówiła.

Dodała, że jej mąż i inni uzbrojeni walczą na ulicach bez pomocy wojska. Nie rozumiem jak to możliwe. Jesteśmy tu sami od 6 rano. Cztery osoby nie są w stanie same walczyć. Wyślijcie pomoc, proszę - dodała.

10:40

Niespodziewany atak rakietowy i infiltracja Hamasu został przeprowadzony w 50. rocznicę wojny z 1973 roku, gdy arabscy sąsiedzi napadli na Izrael.

10:37

Po ataku Hamasu część rezerwistów protestujących przeciwko reformie sądownictwa dokonywanej przez rząd Netanjahu, powróci do służby.

10:24

Stanowczo potępiamy wszelką przemoc. Te informacje, które do nas docierają od kilku godzin są niezwykle niepokojące. Skala tego ataku jest większa niż wydarzenia w poprzednich latach. Z dużym niepokojem to obserwujemy i wzywamy wszystkie strony do tego, żeby powstrzymać się od przemocy - powiedział w rozmowie z Radiem RMF24 Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ.

Podkreślamy, że Izrael ma prawo do obrony swojego terytorium, tak jak Palestyńczycy mają prawo do życia w spokoju, ale nikt nie ma prawa do atakowania, zabijania ludności cywilnej, atakowania żołnierzy. To jest absolutnie jednoznaczne. Prawo musi być przestrzegane, wszelka przemoc powinna się jak najszybciej zatrzymać - dodał.

Jabłoński przekazał też polskim obywatelom, którzy są w Izraelu lub planują podróż do tego kraju, aby uważnie śledzili komunikaty miejscowych służb. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, odradzamy przebywanie w miejscach publicznych, miejscach, które mogą być celem ataku - podkreślił.

10:00

Siły obronne Izraela podają, że dziesiątki myśliwców przeprowadzają aktualnie ataki na cele w Strefie Gazy.

09:51

Portal timesofisrael.com podaje, że przewodniczący rady samorząd regionu Sza’ar ha-Negew Ofir Liebstein zginął w wyniku ataku Hamasu. "Ofir zginął w trakcie próby obrony miasta" - przekazały władze lokalne w komunikacie.

09:36

"Państwo Izrael znajduje się w trudnym momencie. Wzmacniam IDF (siły zbrojne), jej dowódców i żołnierzy oraz wszystkie siły bezpieczeństwa, ratownicze. Proszę o przesłanie wyrazów wsparcia wszystkim atakowanym mieszkańcom Izraela. Wzywam wszystkich do stosowania się do poleceń Dowództwa Frontu Wewnętrznego, aby zachować spokój. Możemy przezwyciężyć wszystkich, którzy chcą naszego cierpienia!" - napisał na X (dawniej Twitter) prezydent Izraela Izaak Herzog.

09:30

Hamas publikuje nagranie, na których widać jak bojownicy przedostają się do Izraela.