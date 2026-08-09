Netanjahu mówi „nie” planowi Trumpa dla Gazy

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Izrael odrzuca najnowszy amerykański plan dotyczący Strefy Gazy. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył w niedzielę, że izraelskie wojska nie wycofają się z tego terytorium, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie, „prawdziwie” rozbrojony.

Izrael odrzuca 15-punktowy plan – powiedział Netanjahu podczas posiedzenia rządu. Dodał, że „nie będzie żadnego wycofywania się (sił izraelskich ze Strefy Gazy), dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony”.

Premier poinformował, że Izrael omawia swoje zastrzeżenia ze Stanami Zjednoczonymi. (USA) mają pomysły. Niektóre z nich są dla nas do zaakceptowania, inne nie i wiemy, jak bronić naszego stanowiska – powiedział. Zapewnił też, że izraelska armia będzie nadal reagować na zagrożenia wobec swoich żołnierzy i obywateli.

Netanjahu zaznaczył ponadto, że nigdy nie zgodzi się na utworzenie państwa palestyńskiego w Strefie Gazy ani na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Trump ogłosił porozumienie

Pod koniec lipca Donald Trump ogłosił, że zainicjowana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie Gazy. Plan zakłada powiązanie rozbrojenia Hamasu z wycofaniem izraelskich wojsk. Miałby to być także krok w stronę utworzenia nowego rządu palestyńskiego ściśle współpracującego z Radą Pokoju.

Przełom w Strefie Gazy? Donald Trump ogłosił historyczne porozumienie Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Rada Pokoju pod jego przewodnictwem osiągnęła przełomowe porozumienie dotyczące całkowitego rozbrojenia Hamasu i innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. Porozumienie ma być realizowane etapami, a po jego…

Obowiązujące od października kruche zawieszenie broni zakończyło najbardziej intensywną fazę walk, ale kolejne etapy porozumienia nie zostały zrealizowane. Hamas nadal nie złożył broni, a Izrael kontroluje około 65 proc. Strefy Gazy. Obie strony oskarżają się o naruszanie rozejmu.

Według władz Gazy od rozpoczęcia zawieszenia broni zginęło ponad 1,2 tys. Palestyńczyków. Izrael twierdzi, że atakuje wyłącznie bojowników i osoby naruszające rozejm. Od początku zawieszenia zginęło również pięciu izraelskich żołnierzy.

W ataku Hamasu z 7 października 2023 roku zginęło ponad 1,2 tys. Izraelczyków, a 251 osób zostało uprowadzonych. Według władz Gazy izraelska ofensywa rozpoczęta po tym ataku pochłonęła dotąd ponad 73 tys. ofiar śmiertelnych.