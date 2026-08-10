Nazista mógł zostać ojcem setek dzieci w kilku krajach Europy

RMF24

Duński ochotnik Waffen-SS Walther Frisch mógł być biologicznym ojcem nawet kilkuset osób urodzonych w latach 60. w kilku krajach Europy. Jak ujawnił duński nadawca publiczny DR, po wojnie skazany za kolaborację mężczyzna został dawcą spermy w prowadzonym wówczas w Szwecji tajnym programie medycznym.

Autorom filmu dokumentalnego „Tajemnica nazistowskiego dawcy” udało się zidentyfikować 15 dzieci Walthera Frischa. (Szef SS) Heinrich Himmler powiedział, że każdy oficer SS powinien mieć co najmniej czworo dzieci. Czy jesteśmy wynikiem ideologii nazistowskiej? - zastanawia się w reportażu jeden z jego synów, Mats Rydberg.

Według DR, po II wojnie światowej Frisch został w Danii skazany za zdradę i kolaborację. Mężczyzna po odbyciu kary więzienia przeniósł się do Szwecji, gdzie w latach 60. został dawcą spermy w tajnym, pionierskim programie szwedzkich lekarzy ze szpitala Karolinska w Sztokholmie, gdy wciąż popularne były idee tzw. higieny rasowej.

W ten sposób został biologicznym ojcem prawdopodobnie nawet kilkuset dzieci w Danii, Szwecji, Finlandii i Niemczech - podaje DR.

Duński esesman był prawdopodobnie postrzegany jako fizycznie sprawny, atrakcyjny oraz należący do tzw. nordyckiego typu rasy. Charakteryzował się najpewniej bardzo wysokim poziomem inteligencji i zdolności poznawczych - podkreśla współautor filmu Tobias Hubinette. Dodaje, że Frisch „prawdopodobnie chciał powielić siebie, (człowieka) ukształtowanego przez ideologię nazistowską”.

„Niedopuszczalne i głęboko nieetyczne”

Przedstawiciele szpitala Karolinska odmówili udzielenia wywiadu, przekazali jedynie, że w dokumentach brakuje informacji o Frischu. Jeśli wybór dawcy (nasienia) był podyktowany względami ideologicznymi, jest to niedopuszczalne i głęboko nieetyczne - podkreślono.

Frisch zmarł w 1992 r. w Szwecji, został pochowany na cmentarzu w Sztokholmie.