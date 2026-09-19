„Nawrocki ma to pod kontrolą”. Trump o obawach o rosyjskie ataki na Polskę

RMF24

Polska ma świetnego prezydenta, który trzyma rękę na pulsie – tak o Karolu Nawrockim wypowiedział się prezydent USA Donald Trump. Słowa padły w kontekście ostrzeżeń przed możliwymi rosyjskimi atakami hybrydowymi na Polskę. Prezydent RP rozpoczął właśnie wizytę w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Trump: Macie świetnego prezydenta

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy o bezpieczeństwo Polski i możliwe zagrożenia ze strony Rosji. W odpowiedzi nie szczędził pochwał pod adresem polskiego prezydenta Karola Nawrockiego.

Cóż, macie świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą – oświadczył Trump.

Prezydent USA odniósł się w ten sposób do niedawnych wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który ostrzegał przed możliwymi rosyjskimi atakami hybrydowymi na Polskę i inne kraje wspierające Ukrainę. Trump podkreślił, że Rosja już od pięciu lat prowadzi działania wymierzone w sojuszników Ukrainy.

Pilna narada u prezydenta Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz: Bardzo konstruktywna rozmowa W piątek przed godz. 15 zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą. Odbyło się ono przed wylotem prezydenta do Nowego…

Ostrzeżenia premiera Tuska

W czwartek premier Donald Tusk podczas przemówienia w Sejmie nie ukrywał, że sytuacja międzynarodowa jest napięta. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe kilka miesięcy zakłada poważne zdarzenia i wymaga od wszystkich mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów – mówił szef rządu.

Tusk zaznaczył, że kluczowe będą najbliższe miesiące, aż do wczesnej wiosny. Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej – podkreślił premier.

Prezydent Nawrocki w Nowym Jorku

W piątek wieczorem czasu lokalnego prezydent Karol Nawrocki wylądował w Nowym Jorku, gdzie rozpoczął oficjalną wizytę z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W programie wizyty znalazły się m.in. złożenie wieńca pod Drzewem Przetrwania, upamiętniającym ofiary zamachów z 11 września, spotkania z amerykańską Polonią oraz udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym.

Prezydent spotka się także z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Zaplanowano również uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz udział w recepcji wydawanej przez Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię.

Amerykańska wizyta Karola Nawrockiego i jego małżonki. Znamy plan Karol Nawrocki wraz małżonką Martą Nawrocką w sobotę rozpocznie wizytę w USA. W przyszłą środę w Nowym Jorku prezydent Polski weźmie udział w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.

Polska perspektywa na forum ONZ

Jak zapowiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, podczas debaty generalnej ONZ prezydent Nawrocki wygłosi szerokie wystąpienie dotyczące wyzwań i zagrożeń stojących przed światem z perspektywy Polski. Prezydent ma także poruszyć kwestię łamania prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne oraz o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły – zapowiedział Przydacz.

W środę prezydent Nawrocki będzie pierwszym mówcą w popołudniowej sesji debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.