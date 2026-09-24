„Nawiązaliśmy przyjaźń, naprawdę wielką przyjaźń”. Trump przywitał Xi Jinpinga

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„Prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń, naprawdę wielką przyjaźń, opartą na wzajemnym szacunku i żywotnych interesach naszego narodu” – powiedział Donald Trump. W czwartek w Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. Rozmowy między liderami dotyczyć mają m.in. przyszłości handlu i rozwoju sztucznej inteligencji.

Prezydent Donald Trump nie szczędził ciepłych słów podczas powitania chińskiego przywódcy w Białym Domu. Prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń, naprawdę wielką przyjaźń, opartą na wzajemnym szacunku i żywotnych interesach naszego narodu – podkreślił amerykański przywódca. Trump zaznaczył, że relacje między USA a Chinami mają kluczowe znaczenie dla przyszłości obu krajów.

Jednym z głównych tematów spotkania mają być kwestie gospodarcze oraz rozwój nowoczesnych technologii. Trump zapowiedział, że rozmowy z Xi będą dotyczyć „bardziej zbilansowanych” relacji handlowych oraz „superinteligencji”, jak określił sztuczną inteligencję. Decyzje, które podejmiemy w tych obszarach, mogą promować pokój i dobrobyt przez dekady i dekady – zauważył prezydent USA.

Choć Trump przed spotkaniem sugerował, że USA i Chiny nie chcą dodatkowych regulacji technologii, Xi w swoim wystąpieniu zaznaczył, że oba państwa - które nazwał liderami w tej dziedzinie - mają obowiązek zarządzać i rozwijać AI tak, by zawsze była pod kontrolą człowieka.

Xi stwierdził także, że „wielkie odmłodzenie chińskiego narodu i Make America Great Again mogą iść ręka w rękę”.

Symboliczne gesty

Podczas uroczystości Trump przypomniał o współpracy Stanów Zjednoczonych i Chin podczas II wojny światowej. Zapowiedział również, że pokaże chińskiemu przywódcy dokumenty oraz artefakty związane ze wspólną historią obu państw. Warto dodać, że Xi Jinping jest pierwszym przywódcą Chin, który został przyjęty w USA w ramach dwóch wizyt o randze państwowej.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania na czerwonym dywanie przy południowym portyku Białego Domu. W ceremonii uczestniczyły także żony obu liderów. Po przemówieniach i wymianie prezentów, Trump i Xi udali się na rozmowę w cztery oczy, a następnie dołączyły do nich rozszerzone delegacje.

Nie obyło się jednak bez drobnych incydentów. Do powitania doszło z lekkim opóźnieniem, a podczas oczekiwania doszło do przepychanek chińskich dziennikarzy, którzy nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy Secret Service.