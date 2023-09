Świadkowie wydarzeń w Libii mówią o wybrzeżu usłanym ciałami. Wszędzie walają się szczątki domów, sprzętów domowych, zabawek i ubrań. Ulice miasta, które przetrwały kataklizm wypełnia naniesiony przez wodę muł razem z wyrwanymi korzeniami i wrakami samochodów.

Zniszczenia są wyraźnie widoczne z wyżyn nad Darną, skąd widać zdewastowane centrum miasta, zbudowanego wzdłuż koryta rzeki, które rozpostarło się teraz szerokim, płaskim półksiężycem ziemi z odcinkami błotnistej wody lśniącej w słońcu. Budynki nie istnieją.

Agencja ONZ ds. migracji informuje, że co najmniej 30 000 osób zostało przesiedlonych do Darny przed kataklizmem. Wśród ofiar już znajduje się ciała Egipcjan i przedstawicieli innych krajów, którzy zostali zmuszeni do migracji.