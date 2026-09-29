Nauczycielka nie żyje, dziecko walczy o życie. Atak ucznia w szkole na Słowacji

RMF24

Dramatyczne doniesienia ze Słowacji. W szkole podstawowej w Staszkowie uczeń zaatakował ostrym narzędziem dzieci i nauczycieli. Zginęła 61-letnia kobieta. Dwie osoby są ranne – w tym dziecko, którego stan jest krytyczny.

Rano jeden z uczniów 8 klasy szkoły podstawowej w Staszkowie na Słowacji zaatakował ostrym przedmiotem dzieci i nauczycieli.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę prasową, w wyniku ataku zginęła 61-letnia nauczycielka. Do szpitala w Martinie śmigłowcem zostało przetransportowana dziewczynka. Jej stan jest krytyczny. Kolejna poszkodowana, 44-letnia kobieta, z poważnym urazem klatki piersiowej została przewieziona do szpitala w Żylinie. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policja. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Motywy działania sprawcy na razie nie są znane.

„Słyszeliśmy tylko krzyki dzieci”

Słyszeliśmy tylko krzyki dzieci. Były przestraszone – relacjonują w rozmowach ze słowackimi mediami mieszkańcy Staszkowa. Jak mówią, są w szoku i ciężko im uwierzyć, że do takiej tragedii doszło w ich miejscowości.

Według stacji telewizyjnej TV JOJ uczeń był wychowywany przez dziadków.

Staszków znajduje się ok. 7 km na zachód od Czadcy, niedaleko granicy z Czechami.

Kolejny atak z użyciem noża w słowackiej szkole

Na miejsce udali się minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok, minister zdrowia Kamil Szaszko oraz minister edukacji Tomasz Drucker.

Nie jest to pierwszy atak z użyciem noża w słowackiej szkole. W styczniu 2025 r. 18-latek zabił ucznia i nauczycielkę oraz zranił inną uczennicę w szkole średniej w miejscowości Stara Wieś Spiska na północnym wschodzie kraju. W 2020 r. nauczyciel zginął, a kilka innych osób zostało rannych w ataku w szkole podstawowej w środkowej Słowacji.