NATO zwiększa wymianę informacji wywiadowczych. „Niech Putin nie próbuje”

RMF24

NATO intensyfikuje wymianę informacji wywiadowczych w reakcji na serię aktów sabotażu i innych incydentów, które – według Sojuszu – mogą być związane z Rosją. Naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich ocenił, że ograniczonego rosyjskiego ataku na państwa Sojuszu nie można całkowicie wykluczyć, choć taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

W rozmowie z agencją Reutera gen. Grynkewich odniósł się do wydarzeń z ostatnich tygodni, w tym próby ataku dronowego na lotnisko Lipsk/Halle w Niemczech oraz incydentu, w którym rosyjski statek miał wystrzelić flary w kierunku duńskiego śmigłowca wojskowego.

To niepokojące – przyznał dowódca, który pełni funkcję Supreme Allied Commander Europe, czyli naczelnego dowódcy sił NATO w Europie.

Podkreślił jednocześnie, że państwa Sojuszu powinny zachować spokój. Jako sojusz, najsilniejszy w historii, dysponujemy narzędziami i mechanizmami niezbędnymi do zarządzania tym ryzykiem – zaznaczył.

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Duński wywiad ostrzega przed działaniami hybrydowymi

Wypowiedź Grynkewicha padła po ostrzeżeniu duńskiego wywiadu wojskowego. Służba oceniła, że Rosja może w najbliższych miesiącach nasilić działania hybrydowe przeciwko Zachodowi.

Pojęcie wojny hybrydowej obejmuje między innymi sabotaż, cyberataki, dezinformację czy prowokacje – czyli działania pozostające poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego.

Duńczycy wskazali też na „niskie, ale rosnące ryzyko”, że Moskwa mogłaby podjąć ograniczone działania wojskowe przeciwko jednemu lub kilku państwom NATO graniczącym z Rosją.

Pytany o możliwość ograniczonego rosyjskiego ataku na terytorium NATO, Grynkewich zapewnił, że Sojusz jest przygotowany na taki wariant.

Jest to mało prawdopodobne, ale nie możemy tego wykluczyć – powiedział.

Generał odrzucił zarazem sugestie, że Władimir Putin mógłby uznać obecny moment za dogodny do uderzenia na NATO. Absolutnie nie. Niech lepiej nie próbuje za mojej kadencji – stwierdził.

Dodał, że NATO ma zdolność obrony „każdego centymetra” swojego terytorium. Zaznaczył też, że posiada uprawnienia pozwalające podejmować działania odstraszające w przypadku pojawienia się zagrożenia dla państw Sojuszu.

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Europejczycy przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Reuters zwraca uwagę, że w Norfolk w stanie Wirginia odbywa się zmiana na stanowisku dowódczym w strukturach NATO. Brytyjski generał armii przejmie obowiązki od amerykańskiego wiceadmirała marynarki wojennej.

To element szerszych zmian w Sojuszu, związanych z oczekiwaniami prezydenta USA Donalda Trumpa, aby europejscy członkowie NATO w większym stopniu odpowiadali za własne bezpieczeństwo. Europejski dowódca ma również stanąć na czele Połączonego Dowództwa Sił NATO w Neapolu.

Dowództwo w Norfolk odpowiada za operacje w Arktyce i Europie Północnej oraz ochronę tras przerzutu sił i zaopatrzenia przez Atlantyk.

Grynkewich zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal będą dostarczać NATO kluczowe zdolności, choć w bardziej ograniczonym zakresie, w miarę jak państwa europejskie będą przejmować większą część obowiązków. Jak podkreślił, nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące przyszłej liczebności amerykańskich wojsk w Europie.

Obecnie na kontynencie stacjonuje około 80 tys. żołnierzy USA.