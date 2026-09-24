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NATO zwiększa wymianę informacji wywiadowczych. „Niech Putin nie próbuje”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (18:45)

NATO intensyfikuje wymianę informacji wywiadowczych w reakcji na serię aktów sabotażu i innych incydentów, które – według Sojuszu – mogą być związane z Rosją. Naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich ocenił, że ograniczonego rosyjskiego ataku na państwa Sojuszu nie można całkowicie wykluczyć, choć taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

NATO zwiększa wymianę informacji wywiadowczych. „Niech Putin nie próbuje”
Generał Alexus G. Grynkewich (fot. JOHN THYS) /AFP/East News

W rozmowie z agencją Reutera gen. Grynkewich odniósł się do wydarzeń z ostatnich tygodni, w tym próby ataku dronowego na lotnisko Lipsk/Halle w Niemczech oraz incydentu, w którym rosyjski statek miał wystrzelić flary w kierunku duńskiego śmigłowca wojskowego.

To niepokojące – przyznał dowódca, który pełni funkcję Supreme Allied Commander Europe, czyli naczelnego dowódcy sił NATO w Europie.

Podkreślił jednocześnie, że państwa Sojuszu powinny zachować spokój. Jako sojusz, najsilniejszy w historii, dysponujemy narzędziami i mechanizmami niezbędnymi do zarządzania tym ryzykiem – zaznaczył.

Duński wywiad ostrzega przed działaniami hybrydowymi

Wypowiedź Grynkewicha padła po ostrzeżeniu duńskiego wywiadu wojskowego. Służba oceniła, że Rosja może w najbliższych miesiącach nasilić działania hybrydowe przeciwko Zachodowi.

Pojęcie wojny hybrydowej obejmuje między innymi sabotaż, cyberataki, dezinformację czy prowokacje – czyli działania pozostające poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego.

Duńczycy wskazali też na „niskie, ale rosnące ryzyko”, że Moskwa mogłaby podjąć ograniczone działania wojskowe przeciwko jednemu lub kilku państwom NATO graniczącym z Rosją.

Pytany o możliwość ograniczonego rosyjskiego ataku na terytorium NATO, Grynkewich zapewnił, że Sojusz jest przygotowany na taki wariant.

Jest to mało prawdopodobne, ale nie możemy tego wykluczyć – powiedział.

Generał odrzucił zarazem sugestie, że Władimir Putin mógłby uznać obecny moment za dogodny do uderzenia na NATO. Absolutnie nie. Niech lepiej nie próbuje za mojej kadencji – stwierdził.

Dodał, że NATO ma zdolność obrony „każdego centymetra” swojego terytorium. Zaznaczył też, że posiada uprawnienia pozwalające podejmować działania odstraszające w przypadku pojawienia się zagrożenia dla państw Sojuszu.

Europejczycy przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Reuters zwraca uwagę, że w Norfolk w stanie Wirginia odbywa się zmiana na stanowisku dowódczym w strukturach NATO. Brytyjski generał armii przejmie obowiązki od amerykańskiego wiceadmirała marynarki wojennej.

To element szerszych zmian w Sojuszu, związanych z oczekiwaniami prezydenta USA Donalda Trumpa, aby europejscy członkowie NATO w większym stopniu odpowiadali za własne bezpieczeństwo. Europejski dowódca ma również stanąć na czele Połączonego Dowództwa Sił NATO w Neapolu.

Dowództwo w Norfolk odpowiada za operacje w Arktyce i Europie Północnej oraz ochronę tras przerzutu sił i zaopatrzenia przez Atlantyk.

Grynkewich zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal będą dostarczać NATO kluczowe zdolności, choć w bardziej ograniczonym zakresie, w miarę jak państwa europejskie będą przejmować większą część obowiązków. Jak podkreślił, nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące przyszłej liczebności amerykańskich wojsk w Europie. 

Obecnie na kontynencie stacjonuje około 80 tys. żołnierzy USA.


Źródło: RMF24
Tagi: Rosja NATO
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