W piątek w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej - poinformowało NATO. Ambasadorowie państw należących do Sojuszu będą dyskutować o następstwach próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Biuro prasowe organizacji nie informuje o szczegółach spotkania. W piątek po jego zakończeniu ma się odbyć konferencja prasowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

W środę mówił on, że Rosja musi przeprowadzić pełne i przejrzyste śledztwo w sprawie próby otrucia Nawalnego. Zapowiedział też konsultacje w tej sprawie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiadomiła, że lider antykremlowskiej opozycji stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie", której celem było uciszenie go. Oświadczyła, że potępia próbę otrucia Nawalnego.



Badające pobrane próbki od Nawalnego laboratorium Bundeswehry wykryło, że Nawalny został zatruty środkiem bojowym z grupy Nowiczok.



Opozycjonista w poważnym stanie

Szpital Charite w Berlinie, w którym leży pogrążony w śpiączce i podłączony do respiratora Nawalny, poinformował w środę, że stan opozycjonisty jest poważny, choć symptomy zatrucia słabną. Lekarze twierdzą, że czeka go długa rekonwalescencja, choć nadal nie można wykluczyć długofalowych konsekwencji zatrucia.



Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność.

Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom.