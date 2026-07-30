NATO komentuje wydarzenia w Tarnawie-Kolonii

RMF24

Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Alexus G. Grynkewich rozmawiał w czwartek z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Tematem była reakcja na incydent z prawdopodobnym rosyjskim pociskiem, który spadł na terytorium Polski – przekazał rzecznik wojskowego dowództwa NATO Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) płk Martin O'Donnell.

Jak przekazał płk O'Donnell, w odpowiedzi na prawdopodobne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie siły NATO i Polska uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej oraz lądowej.

Do działań skierowano dwa polskie myśliwce F-16. W operacji uczestniczyły także: samolot tankowania powietrznego Airbus A330 z wielonarodowej jednostki NATO Multinational Multi-Role Tanker Transport Unit (MMU), polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW oraz śmigłowiec Mi-24.

Rzecznik SHAPE zapewnił, że Sojusz podejmie wszelkie niezbędne środki, by bronić terytorium państw NATO.

Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie, gen. Alexus G. Grynkewich, rozmawiał w czwartek rano z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą.

NATO – jak podkreślił O'Donnell – pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie incydentu.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy ze środy na czwartek, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt.

Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Obiekt zniknął jednak z radarów. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.