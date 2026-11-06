Narada ws. Polski w Kijowie. Co ustalili wysocy rangą urzędnicy?

RMF24

Ukraina próbuje wyjść z kryzysu w relacjach z Polską drogą pragmatyzmu: według wiceszefowej Biura Prezydenta Iryny Wereszczuk fundamentem współpracy ma być bezpieczeństwo, a przede wszystkim wspólny przemysł obronny. Deklaracja padła po naradzie wysokich rangą urzędników u Kyryła Budanowa - dwa tygodnie po tym, jak lwowscy radni ustanowili roku 2027 rokiem UPA i jej dowódcy Romana Szuchewycza.

W czwartek w Biurze Prezydenta Ukrainy w Kijowie odbyła się narada poświęcona rozwojowi relacji z Polską. Spotkaniu przewodniczył szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, a uczestniczyli w nim deputowani, urzędnicy i eksperci zajmujący się stosunkami z Polską.

Zastępczyni szefa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk przedstawiła na Facebooku wnioski, które wyciągnęła z rozmów. „Łączą nas z Polakami wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest podstawą. Fundamentem naszego partnerstwa powinien być pragmatyzm w sprawach bezpieczeństwa” - napisała.

Urzędniczka jest zdania, że na pierwszy plan należy wysunąć współpracę w obronności. Uznała, że trzeba konsekwentnie i szybciej rozwijać systematyczną współpracę wojskową i współpracę przemysłów obronnych.

„Silne partnerstwo w przemyśle obronnym da dodatkowy impuls współpracy gospodarczej w sektorze cywilnym. Razem stworzą one solidniejszą podstawę więzi kulturalnych i humanitarnych” - podkreśliła.

Iryna Wereszczuk wyraziła pogląd, że taka współpraca może doprowadzić do zmiany agendy we wzajemnych stosunkach. „Żeby tak się stało, musi mieć ona systemowy charakter i dużą skalę” - stwierdziła.

„Do tego wszystkiego potrzeba woli politycznej i codziennej, starannej pracy. Gdy chodzi o bezpieczeństwo dwóch narodów, politycy i urzędnicy obu krajów mają obowiązek wykazać się wolą polityczną i podjąć tę pracę” - podsumowała zastępczyni szefa Biura Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Spór o UPA zaostrza relacje Polski i Ukrainy

Niedawno Iryna Wereszczuk skrytykowała decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu rok 2027 rokiem UPA i jej dowódcy Romana Szuchewycza. Zaapelowała do lokalnych władz o unikanie działań, które mogą pogorszyć relacje z naszym krajem, będącym kluczowym sojusznikiem Ukrainy w wojnie z Rosją.

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował natomiast o pięcioletnim zakazie wjazdu do Polski i strefy Schengen dla radnego Swiatosława Szeremety, autora tej inicjatywy. Ukraińskie MSZ przyznało, że uchwała lwowskich radnych utrudnia dialog historyczny z Warszawą.

UPA i Szuchewycz pozostają jednym z najtrudniejszych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Polska uznaje zbrodnie na Polakach na Wołyniu za ludobójstwo, podczas gdy na Ukrainie OUN i UPA bywają postrzegane jako symbole walki o niepodległość. Mimo napięć Kijów zapowiada działania na rzecz normalizacji stosunków z Polską i intensyfikację kontaktów jeszcze w listopadzie.