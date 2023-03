Tydzień po śmierci 12-letniej Luise, zamordowanej przez dwie koleżanki, w Niemczech ujawniono nowy szokujący przypadek przemocy i znęcania się dzieci nad dziećmi. Na umieszczonym w mediach społecznościowych ponad 5-minutowym filmie widać, jak kilka dziewcząt w wieku 13-16 lat znęca się nad 13-latką – donosi „Bild”.

Znicze, kwiaty i maskotki w miejscu zabicia 12-letniej Luise / FEDERICO GAMBARINI / PAP/EPA

Miejscem tej szokującej sytuacji było Heide (Szlezwik-Holsztyn). Film wypłynął na światło dzienne niecały tydzień po przerażającym morderstwie 12-letniej Luise, która zginęła od ciosów nożem zadanych przez dwie rówieśniczki.

Szokujący film, na który widać znęcanie się nad 13-latką

"Na filmie można zobaczyć pięć do sześciu dziewcząt (mających od 13 do 16 lat) otaczających Sabrinę (13 lat, imię zmienione przez redakcję) przez ponad pięć minut. Krzyczą do swojej ofiary: Zamknij oczy! Nie krzycz! Zamknij się!" - opisuje "Bild".

Dziewczynka została uderzona w nos, napluto jej w twarz, podpalano włosy, gaszono jej na twarzy papierosy - mimo błagań i płaczu ofiary. Grożono jej także, że "będzie tak bita, aż będzie krwawić na podłodze". Dziewczynce pomocy udzieliła przechodząca osoba.

35-letnia Veronika W., matka zaatakowanej dziewczynki, po obejrzeniu filmu zapowiedziała złożenie skargi. One świetnie się bawiły, dręcząc moją córkę. To sadystki - skomentowała.

Jak potwierdziła rzeczniczka policji Astrid Heidorn, w sprawie przemocy wobec Sabriny prowadzone jest śledztwo pod kątem ciężkiego uszkodzenia ciała.

Wszyscy wiedzą, że są oni bezkarni, bo są tacy młodzi. Ale moja córka nie zapomni tego do końca życia. Chcę, żeby sprawcy zostali surowo i sprawiedliwie ukarani. Trzeba zaostrzyć prawo - skomentowała Veronika W. Jak podkreśliła, nie był to pierwszy atak grupy na jej córkę, która obecnie nie chodzi do szkoły i korzysta z opieki psychologicznej.

Zabójstwo 12-letniej Luise, sprawczynie bezkarne

Niedawno zabójstwo 12-letniej Luise wywołało w Niemczech szeroką dyskusję o odpowiedzialności karnej sprawców poniżej 14. roku życia. Morderczynie Luise ze względu na swój wiek nie odpowiedzą za popełnione czyny. 12 i 13-latka zadały koleżance kilka ciosów nożem. Miała to być zemsta za to, że Luise poskarżyła się dorosłym na mobbing. Dziś dziewczynka została pochowana.

Agresja wśród dziewcząt

"Luise i Sabrina nie są odosobnionymi przypadkami. Zaledwie w połowie stycznia poruszenie w internecie wywołało wideo, w którym dwie 14-latki pobiły rówieśniczkę na stacji kolejowej w Rastatt. To był dwunasty taki film obydwu sprawczyń" - opisuje "Bild" i zastanawia się, dlaczego dzieci, a szczególnie dziewczynki, stają się coraz bardziej agresywne.

Nie jesteśmy przyzwyczajeni do przemocy wśród dziewcząt, dlatego teraz tak wyraźnie ją dostrzegamy. Ponadto dziewczętom znacznie bardziej zależy na społecznym uznaniu, niż chłopcom. W dzisiejszych czasach dostaje się to głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Więc jeśli ich film zdobędzie tam dużo polubień, efektem będzie uznanie za to, co zrobiły - wyjaśnia psycholog Sebastian Bartoschek.

Jak podkreśla Carsten Stahl, trener metod zastępowania agresji z Berlina, "jest wiele niewłaściwych wzorców do naśladowania z internetu, mediów społecznościowych czy telewizji, np. raperów śpiewających o przemocy i przestępczości, a dzieciom się to podoba".