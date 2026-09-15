Największy statek świata płynie na Bałtyk. Przed nim spektakularny manewr pod słynnym mostem

Pływające miasto. Oto możliwości największego statku świata
Pioneering Spirit to jednostka, która budzi podziw wszędzie tam, gdzie się pojawia. Ten pływający gigant mierzy aż 382 metry długości i 124 metry szerokości, co czyni go największym statkiem na świecie. Zbudowany z myślą o najtrudniejszych zadaniach, specjalizuje się w instalacjach i demontażu platform wydobywczych oraz układaniu rurociągów podmorskich. Obecnie coraz częściej wykorzystywany jest również przy projektach związanych z energetyką odnawialną.
Na pokładzie Pioneering Spirit znajduje się zaawansowany system podnośny, który umożliwia transport i montaż ogromnych konstrukcji, takich jak stacje transformatorowe czy fundamenty platform. Statek należy do szwajcarskiej firmy Allseas, która od lat realizuje najbardziej wymagające projekty morskie na świecie.
Operacja na milimetry. Statek musi... częściowo zatonąć
Zanim Pioneering Spirit rozpocznie swoją misję na Bałtyku, czeka go wyjątkowo trudny manewr. Na drodze do niemieckiej części Morza Bałtyckiego znajduje się most nad Wielkim Bełtem, jeden z najważniejszych mostów w Danii, łączący wyspy Zelandia i Fionia. Prześwit pod mostem nie pozwala na swobodne przepłynięcie tak ogromnej jednostki.
Aby pokonać tę przeszkodę, konieczne będzie znaczne zwiększenie zanurzenia statku. W tym celu do specjalnych zbiorników balastowych zostanie wpompowana ogromna ilość wody. Dzięki temu kadłub statku jeszcze głębiej zanurzy się w morzu, a wysokość części nadwodnej zmniejszy się na tyle, by Pioneering Spirit mógł bezpiecznie przepłynąć pod mostem. Cała operacja będzie wymagała niebywałej precyzji i koordynacji.
Cel: Gennaker. Gigant zasili milion gospodarstw domowych
Po pokonaniu przeszkody Pioneering Spirit skieruje się w rejon niemieckiego wybrzeża, w pobliże miejscowości Darß. Tam rozpocznie się zasadnicza część misji – transport i instalacja dwóch morskich stacji transformatorowych dla powstającej farmy wiatrowej Gennaker. Każda z tych stacji to ogromna konstrukcja, która stanowi serce systemu przesyłu energii z farmy wiatrowej na ląd.
Farma Gennaker będzie największą tego typu instalacją na niemieckiej części Morza Bałtyckiego. Jej moc docelowa to aż 976,5 megawata, co pozwoli zasilić nawet milion niemieckich gospodarstw domowych. Całkowita wartość inwestycji przekracza 3 miliardy euro, a zakończenie budowy i uruchomienie farmy planowane jest na koniec 2028 roku.