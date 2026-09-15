Największy statek świata płynie na Bałtyk. Przed nim spektakularny manewr pod słynnym mostem

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Największy statek świata, Pioneering Spirit, już wkrótce wpłynie na Morze Bałtyckie, by zrealizować jedną z najważniejszych misji w historii europejskiej energetyki. Zanim jednak ten pływający kolos rozpocznie pracę przy gigantycznej farmie wiatrowej Gennaker, czeka go arcytrudny i spektakularny manewr. Aby bezpiecznie przejść pod duńskim mostem nad Wielkim Bełtem, ważący setki tysięcy ton gigant będzie musiał... celowo zwiększyć swoje zanurzenie do granic możliwości.

Na zdjęciu z maja 2018 roku Pioneering Spirit przepływa przez Bosfor (foto: AA/ABACA)

Na zdjęciu z maja 2018 roku Pioneering Spirit przepływa przez Bosfor (foto: AA/ABACA) / PAP

Pływające miasto. Oto możliwości największego statku świata

Pioneering Spirit to jednostka, która budzi podziw wszędzie tam, gdzie się pojawia. Ten pływający gigant mierzy aż 382 metry długości i 124 metry szerokości, co czyni go największym statkiem na świecie. Zbudowany z myślą o najtrudniejszych zadaniach, specjalizuje się w instalacjach i demontażu platform wydobywczych oraz układaniu rurociągów podmorskich. Obecnie coraz częściej wykorzystywany jest również przy projektach związanych z energetyką odnawialną.

Na pokładzie Pioneering Spirit znajduje się zaawansowany system podnośny, który umożliwia transport i montaż ogromnych konstrukcji, takich jak stacje transformatorowe czy fundamenty platform. Statek należy do szwajcarskiej firmy Allseas, która od lat realizuje najbardziej wymagające projekty morskie na świecie.

Ma 28 restauracji, 7 basenów i własną tyrolkę. Tak wygląda największy statek świata! Legend of the Seas, najnowszy i największy statek wycieczkowy świata od Royal Caribbean, zachwyca rozmachem, innowacjami i bogactwem atrakcji. Na pokładzie czeka siedem basenów, 28 restauracji, 20 barów, spektakularne show oraz unikalne strefy…

Operacja na milimetry. Statek musi... częściowo zatonąć

Zanim Pioneering Spirit rozpocznie swoją misję na Bałtyku, czeka go wyjątkowo trudny manewr. Na drodze do niemieckiej części Morza Bałtyckiego znajduje się most nad Wielkim Bełtem, jeden z najważniejszych mostów w Danii, łączący wyspy Zelandia i Fionia. Prześwit pod mostem nie pozwala na swobodne przepłynięcie tak ogromnej jednostki.

Aby pokonać tę przeszkodę, konieczne będzie znaczne zwiększenie zanurzenia statku. W tym celu do specjalnych zbiorników balastowych zostanie wpompowana ogromna ilość wody. Dzięki temu kadłub statku jeszcze głębiej zanurzy się w morzu, a wysokość części nadwodnej zmniejszy się na tyle, by Pioneering Spirit mógł bezpiecznie przepłynąć pod mostem. Cała operacja będzie wymagała niebywałej precyzji i koordynacji.

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Cel: Gennaker. Gigant zasili milion gospodarstw domowych

Po pokonaniu przeszkody Pioneering Spirit skieruje się w rejon niemieckiego wybrzeża, w pobliże miejscowości Darß. Tam rozpocznie się zasadnicza część misji – transport i instalacja dwóch morskich stacji transformatorowych dla powstającej farmy wiatrowej Gennaker. Każda z tych stacji to ogromna konstrukcja, która stanowi serce systemu przesyłu energii z farmy wiatrowej na ląd.

Farma Gennaker będzie największą tego typu instalacją na niemieckiej części Morza Bałtyckiego. Jej moc docelowa to aż 976,5 megawata, co pozwoli zasilić nawet milion niemieckich gospodarstw domowych. Całkowita wartość inwestycji przekracza 3 miliardy euro, a zakończenie budowy i uruchomienie farmy planowane jest na koniec 2028 roku.