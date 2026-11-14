Największa redukcja wojsk USA w Europie? Niepokojące doniesienia Bloomberga

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Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa zmniejszenie liczebności amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Europie. Jak informuje agencja Bloomberga, Waszyngton skłania się obecnie ku znacznie mniejszej redukcji, niż wcześniej zakładano. Zamiast nawet 25 tys. żołnierzy z kontynentu mogłoby zostać wycofanych około 5 tys. wojskowych.

Pentagon analizuje obecność wojsk USA w Europie

Obecnie w Europie stacjonuje około 80 tys. amerykańskich wojskowych. Doniesienia o możliwym wycofaniu 25 tys. wywołały niepokój wśród europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, dlatego Waszyngton skłania się obecnie ku znacznie mniejszej redukcji – o około 5 tys. żołnierzy.

Jak wynika z doniesień Bloomberga, na zmianę rozważanego scenariusza wpłynęło kilka czynników. Jednym z nich jest zwiększanie wydatków na obronność przez europejskich członków NATO. Znaczenie ma również trwająca kampania militarna Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi.

Pentagon bierze pod uwagę także strategiczne znaczenie amerykańskich baz wojskowych w Europie. Infrastruktura udostępniana przez sojuszników oraz europejska przestrzeń powietrzna są wykorzystywane przez USA podczas operacji wymierzonych w Iran.

Do sprawy odniósł się przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker.

Mamy tu mnóstwo obiektów i sił, które znajdują się dokładnie tam, gdzie chcemy. Nie spodziewam się działań na dużą skalę – powiedział.

Niemcy mogą odczuć największe zmiany

Największa redukcja amerykańskiego kontyngentu może objąć Niemcy, gdzie znajduje się najliczniejsze skupisko amerykańskich żołnierzy w Europie.

Jednocześnie NATO planuje wzmocnienie swojej obecności na wschodniej flance Sojuszu. Państwa graniczące z Rosją deklarują gotowość do współfinansowania kosztów utrzymania amerykańskich wojsk na swoim terytorium. Takie rozwiązanie mogłoby zachęcić Waszyngton do utrzymania, a nawet zwiększenia obecności wojskowej w tej części Europy.

Trump podejmie ostateczną decyzję

Ostateczna decyzja w sprawie liczebności amerykańskich sił w Europie będzie należała do Donalda Trumpa. Wcześniej zastępca sekretarza obrony USA ds. polityki Elbridge Colby ma przygotować raport dla szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem 1 grudnia sekretarz obrony ma przedstawić prezydentowi Stanów Zjednoczonych ostateczne propozycje dotyczące dalszej obecności amerykańskich wojsk na kontynencie.

Pete Hegseth wielokrotnie podkreślał, że europejscy sojusznicy powinni przejąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i w większym stopniu finansować obronność.

Ameryka nie może troszczyć się o obronę Europy ani płacić za nią więcej niż nasi sojusznicy. Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją konwencjonalną obronę – mówił szef Pentagonu.

Amerykanie ściągają żołnierzy do kraju. Alarm dla Europy: Co z wojskami USA w Polsce? Administracja Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju "dziesiątki tysięcy" żołnierzy - ogłosił szef Pentagonu Pete Hegseth. Oznajmił też szereg nowych inicjatyw, w tym powołanie dowództwa ds. "wojny autonomicznej" z użyciem AI oraz…

Do amerykańskich planów odniósł się również brytyjski minister obrony Wes Streeting, zwracając uwagę, że administracja USA ocenia zasadność utrzymywania wojsk w Europie przede wszystkim przez pryzmat własnych interesów narodowych.

Choć czasami pojawia się argument, że Stany Zjednoczone są w Europie dla samej Europy, brutalna prawda jest taka, że USA są w Europie, ponieważ przynosi to korzyści samym Stanom Zjednoczonym – zaznaczył.

Wcześniej informowano również, że Stany Zjednoczone oczekują od Rosji nowej propozycji dotyczącej porozumienia w sprawie bezpieczeństwa w Europie.

Waszyngton chce także, aby państwa europejskie uczestniczyły w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.