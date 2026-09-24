„Największa darowizna w historii”. Współzałożyciel Nike przekazał uczelni 1 mld dolarów

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Phil Knight, współzałożyciel Nike, wraz z żoną Penny, przekazali Uniwersytetowi Oregońskiemu rekordową darowiznę w wysokości miliarda dolarów (3,85 mld zł). To największy w historii datek na rzecz publicznego uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowoczesnego kolegium inżynierskiego, który ma wyznaczyć nowe standardy w edukacji i badaniach naukowych.

„To największa darowizna na rzecz publicznego uniwersytetu” – podkreśliła uczenia w informacji prasowej.

Uniwersytet podkreślił, że nowe kolegium będzie kształcić inżynierów i naukowców w bioinżynierii oraz innych dyscyplinach, przyciągać wykładowców i badaczy do rozwijającego się kampusu oraz przyspieszy zdolność uczelni do przekształcania wyników z laboratorium na nowe produkty, terapie i technologię.

W sumie to już 2 miliardy

Wybór uczelni, do której trafiły pieniądze, nie powinien dziwić. Współzałożyciel Nike ukończył Uniwersytet Oregoński w 1959 roku.

Aby uczynić śmiałe marzenie rzeczywistością, potrzeba czegoś więcej niż tylko bujnej wyobraźni. Potrzeba również takiej szansy, jaką od zawsze dają nasze wspaniałe amerykańskie uniwersytety - zarówno publiczne, jak i prywatne. Nie jest to czas, by je porzucać. Penny i ja jesteśmy wdzięczni za możliwość inwestowania w przyszłość najbardziej obiecujących młodych ludzi w tak ważny sposób - powiedział 88-letni Knight.

To już trzecia darowizna, jaką uczelni przekazało małżeństwo. Wcześniejsze darowizny - po 500 milionów dolarów w 2016 i 2021 roku - umożliwiły stworzenie i rozbudowę Kampusu Knighta, który stał się centrum innowacji.

Phil i Penny Knight od lat wierzą w rzeczy, które jeszcze nie istnieją - powiedział rektor Uniwersytetu Oregonu, Karl Scholz. Zrobili to w 2016 roku i robią to ponownie teraz, na skalę, którą naprawdę trudno sobie wyobrazić. Jestem im wdzięczny i cieszę się, że mogę być świadkiem takich rzeczy – dodawał.

Wsparcie dla edukacji i zdrowia

Darowizna dla Uniwersytetu Oregonu to niejedyny przykład filantropii państwa Knightów. Na początku września ogłoszono przekazanie przez nich 1,1 miliarda dolarów na rzecz Providence St Vincent Medical Center oraz Providence Heart Institute. Celem tej inwestycji jest stworzenie pierwszego w Oregonie szpitala poświęconego wyłącznie zdrowiu kobiet. Penny i ja zawsze wierzyliśmy, że prawdziwe przełomy dokonują się dzięki ludziom gotowym podejmować najtrudniejsze wyzwania – podkreślił Knight.

W zeszłym roku Knightowie zobowiązali się także do przekazania 2 miliardów dolarów na rzecz instytutu onkologicznego Oregon Health & Science University, co ma zrewolucjonizować leczenie raka i wyznaczyć nowe standardy w tej dziedzinie.

Majątek współzałożyciela Nike szacowany jest obecnie na 25,8 mld dolarów.