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Niedawno odkryte archiwalia rzuciły nowe światło na przeszłość najstarszej mieszkanki Danii. 112-letnia Kirsten Schwalbe, dotychczas znana jako uosobienie radości i długowieczności, została wskazana jako osoba pełniąca kierownicze funkcje w duńskiej partii nazistowskiej podczas II wojny światowej. Te fakty nie znalazły się jednak w jej niedawno wydanej biografii, co wywołało w kraju niemałe poruszenie.

Kirsten Schwalbe na zdjęciu z marca 2025 roku (foto: MORTEN STRICKER)

Kirsten Schwalbe na zdjęciu z marca 2025 roku (foto: MORTEN STRICKER) / AFP/East News

„Cieszę się z dobrych dni”. Medialny fenomem 112-latki

Kirsten Schwalbe przez ostatnie lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Danii. Regularnie pojawiała się w mediach, podbijając serca widzów swoim optymizm i pogodą ducha.

W maju cała Dania śledziła, jak razem ze swoim 104-letnim bratem Bertelem ustanawiają rekord „najstarszego rodzeństwa na świecie”. Publiczność była oczarowana jej radosnym podejściem do życia.

Nie obchodzi mnie to, że wkrótce umrę, nie myślę o tym. Nieczęsto myślę o przyszłości, cieszę się z dobrych dni - mówiła mediom przy okazji świętowania swoich 110. urodzin.

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„Kimś więcej niż zwykłym członkiem”. Historycy ujawniają dokumenty

Niedawno duński portal informacyjny „Frihedsbrevet” dotarł do nieznanych dotąd dokumentów Duńskiego Archiwum Państwowego. Wynika z nich, że w latach 1943-1944 Kirsten Schwalbe pełniła funkcję liderki lokalnej grupy duńskiej partii nazistowskiej DNSAP w mieście Holstebro. Jej nieżyjący już mąż zajmował również stanowisko kierownicze w tej samej organizacji.

Historyk Claus Bundgård Christensen z Uniwersytetu w Roskilde, który przeanalizował dokumenty, nie ma wątpliwości co do znaczenia roli, jaką odgrywała Schwalbe.

Była kimś więcej niż zwykłym członkiem szeregów, choć oczywiście nie stała na czele partii - podkreśla naukowiec.

Pierwsze tropy pojawiły się już w październiku, gdy gazeta „Kristeligt Dagblad” odnalazła nazwisko Schwalbe w archiwalnych dokumentach nazistowskich. Teraz, dzięki pracy dziennikarzy i historyków, udało się ustalić konkretne stanowiska, jakie zajmowała, choć szczegółowy zakres jej obowiązków pozostaje wciąż nieznany.

Kirsten Schwalbe przez lata była ulubienicą mediów (foto: MORTEN STRICKER) / AFP/East News

Wydawnictwo i autorzy zaskoczeni. Dlaczego w biografii zabrakło prawdy?

Zaledwie kilka miesięcy temu na duńskim rynku ukazała się biografia Kirsten Schwalbe zatytułowana „Vi skal have noget at grine af”, co po polsku można przetłumaczyć jako „Musimy mieć powód do śmiechu”. Książka, wydana przez renomowane wydawnictwo Gyldendal, nie wspomina ani słowem o jej działalności w DNSAP.

Zarówno autorzy biografii jak i wydawnictwo zapewniają, że nie mieli wiedzy o tym fragmencie życiorysu swojej bohaterki.

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„Decyzja pod wpływem męża”. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności

Po ujawnieniu szokujących faktów sama Kirsten Schwalbe potwierdziła, że była członkinią duńskiej partii nazistowskiej, zaznaczając jednak, że decyzję o wstąpieniu do organizacji podjęła pod wpływem męża. Dziś nie chce już komentować sprawy. Jej rodzina zaapelowała do mediów i opinii publicznej o uszanowanie prywatności i zdrowia 112-latki.

Odkrycie mrocznych kart biografii tak znanej postaci wywołało w Danii szeroką debatę na temat rozliczeń z przeszłością i odpowiedzialności historycznej. Przypadek Kirsten Schwalbe pokazuje, jak nawet najbardziej barwne i inspirujące życiorysy mogą kryć sekrety, które przez dekady pozostawały w cieniu.