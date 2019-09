Rzym to największe i jedno z najpiękniejszych włoskich miast. Kryje w sobie liczne zabytki i atrakcje turystyczne, które ciężko jest zwiedzić podczas jednego wyjazdu. Obowiązkowe punkty na mapie każdego turysty to m.in. Koloseum, Panteon, Bazylika św. Piotra, Kapitol, Schody Hiszpańskie.

Na lot na trasie Polska - Włochy bilety można kupić za pośrednictwem internetu. Tanie loty odbywają się bezpośrednio z wielu polskich miast do Rzymu, ale również Mediolanu, Bolonii, Katanii czy Wenecji. Rzym to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc we Włoszech, idealne na letni urlop.

Koloseum w Rzymie

Rzymskie Koloseum, niegdyś Amfiteatr Flawiuszów, to jedna z największych atrakcji we Włoszech, a także wizytówka miasta Rzym. Amfiteatr został zbudowany na planie elipsy. Zabytkowy obiekt składa się z kilkudziesięciu arkad, które ustawione są na różnorodnych kolumnach. Dawnej w Koloseum odbywały się walki gladiatorów, a także polowania na zwierzęta. Wówczas arena mieściła do 70 tysięcy widzów. Koloseum w Rzymie uznane jest za jeden z 7 nowych cudów świata.

Termy Karakalli

W niedalekiej odległości od Koloseum rzymskiego znajdują się Termy Karakalli. Są to jedne z najlepiej zachowanych rzymskich term. Zwykle jest w nich mniej turystów niż w innych rzymskich atrakcjach, dlatego można tu spędzić miłe chwile w przyjemnej atmosferze, a przy okazji dowiedzieć się więcej o tradycyjnych rytuałach ówczesnych mieszkańców Rzymu, którzy w termach spędzali swój wolny czas.

Rzymski Panteon

Panteon należy do grupy najbardziej rozpoznawalnych budowli na świecie, a do tego znajduje się na jednej z najbardziej popularnych rzymskich ulic - Piazza della Rotonda. To zdecydowanie jeden z najlepiej zachowanych zabytkowych budynków w Rzymie, a został zbudowany na początku II wieku n.e. We wnętrzu Panteonu znajdują się grobowe kaplice, gdzie spoczywają władcy Włoch i znajduje się słynny sarkofag Rafaela Santi.

Bazylika św. Piotra

Bazylika św. Piotra to jedna z najbardziej znanych świątyń na świecie. Jednym z architektów budynku był wybitny malarz i rzeźbiarz - Michał Anioł. Odwiedzając to miejsce, warto wejść schodami na kopułę obiektu, skąd rozpościera się malownicza panorama całego Rzymu. Zwiedzanie bazyliki jest darmowe. Wszyscy odwiedzający są zobowiązani do tego, aby zachować odpowiedni strój zakrywający ramiona i kolana.

Kapitol w Rzymie

Do Kapitolu prowadzą schody Cordonata, które zaprojektował Michał Anioł. Tuż obok nich znajdują się przepiękne pałace Palazzo dei Conservatori oraz Palazzo Nuovo, które również są dziełem znanego na całym świecie włoskiego artysty. Najbardziej charakterystycznym miejscem na Kapitolu jest plac z posągiem Marka Aureliusza, z kolei z centralnej części obiektu rozpościera się wyjątkowy widok na malownicze Forum Romanum.

Schody Hiszpańskie

Schody Hiszpańskie znajdują się w malowniczej dzielnicy Piazza di Spagna. Są jednym z najpopularniejszych punktów miasta, a jednocześnie najdłuższymi schodami w Europie. Powstały XVIII wieku z projektu Francesca de Sanctisa. Schody Hiszpańskie prowadzą do Trinita dei Monti, kościoła na wzgórzu uważanego za centrum życia religijnego mieszkańców Rzymu. U podnóża schodów znajduje się malownicza fontanna Barcaccia.

Fontanna di Trevi

Fontanna di Trevi to jedna z najbardziej znanych fontann w Rzymie. Powstała w XVII wieku. Wyjątkowe barokowe dzieło przedstawia Neptuna, czyli boga mórz. Tuż obok budowli znajdują się posągi, które symbolizują zdrowie i obfitość.

Dzielnica Trastevere

Dzielnica Trastevere znajduje się niedaleko Tybru. Jest to jedna z najstarszych dzielnic Rzymu, pełna krętych uliczek oraz średniowiecznych kamienic. Trastevere uwielbiają turyści, dzięki czemu stała się jedną z najpopularniejszych dzielnic Rzymu, jest w niej pełno klimatycznych restauracji oraz barów. W centrum dzielnicy znajduje się Piazza de S. Maria, czyli plac, gdzie usytuowana jest Basilica di Santa Maria in Trastevere, czyli jeden z najstarszych kościołów rzymskich, gdzie w każdą niedzielę odbywa się największy targ uliczny w Rzymie (Porta Portese) i gdzie można kupić wiele antyków i staroci.