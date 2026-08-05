Najpierw Rumunia i Węgry, teraz Słowenia. Problemy z energią atomową

RMF24

Jedyna słoweńska elektrownia jądrowa, znajdująca się w Kršku, zmniejszy produkcję energii do 80 proc. swojej mocy. Powodem jest niski poziom oraz wysoka temperatura wody w rzece Sawie, która służy do chłodzenia reaktora.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie elektrowni, ograniczenie mocy ma rozpocząć się w nocy ze środy na czwartek. Jeśli warunki hydrologiczne będą się pogarszać, możliwe jest dalsze zmniejszanie produkcji energii.

To pierwszy taki przypadek od 2003 roku, kiedy z powodu niskiego stanu Sawy elektrownia pracowała z ograniczoną mocą przez około trzy miesiące.

Problem mają nie tylko Słoweńcy

Problemy z niedoborem wody dotyczą również innych krajów regionu. Ze względu na niski poziom Dunaju, do którego wpada Sawa, ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii. W węgierskiej elektrowni w Paks działa obecnie tylko jeden z czterech bloków, a w rumuńskiej Cernavodzie funkcjonuje jeden z dwóch reaktorów.

Premier Węgier Peter Magyar ostrzegł, że dalszy spadek poziomu Dunaju może doprowadzić do całkowitego zatrzymania pracy elektrowni. Zaapelował także do mieszkańców o oszczędzanie energii w godzinach wieczornego szczytu.

"Kilka milimetrów" od wyłączenia. Premier Węgier chce zmian ws. elektrowni jądrowej Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że po obecnych problemach w elektrowni jądrowej w Paks konieczna będzie szczegółowa analiza zaniedbań z ostatnich 15–20 lat. Jego zdaniem trzeba sprawdzić, jakie inwestycje i modernizacje nie zostały…

W Rumunii wojsko przeprowadziło w poniedziałek kontrolowane detonacje na Dunaju, aby poprawić przepływ wody do elektrowni w Cernavodzie – jedynej siłowni jądrowej w kraju.

Elektrownia w Kršku działa od 1983 roku. Jej pojedynczy reaktor o mocy 696 MW dostarcza około jednej czwartej energii elektrycznej zużywanej w Słowenii oraz około 15 proc. zapotrzebowania na prąd w Chorwacji.