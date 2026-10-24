Najpiękniejsze jesienne termy i kurorty w Europie. Niektóre z nich leżą blisko Polski

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Jesień to doskonały moment, by zwolnić tempo i zadbać o siebie w wyjątkowym otoczeniu. W Europie nie brakuje miejsc, w których można zanurzyć się w leczniczych wodach termalnych, zrelaksować podczas zabiegów spa i podziwiać zabytkową architekturę. Brytyjski dziennik „The Guardian” przygotował przewodnik po 10 najpiękniejszych europejskich uzdrowiskach, które zachwycają nie tylko bogactwem oferty, ale i niezwykłą atmosferą.

Jesień to czas, kiedy natura przybiera złote barwy, a dni stają się coraz krótsze. To także idealny moment, by zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie, wybierając się do jednego z europejskich uzdrowisk. Wśród malowniczych krajobrazów, historycznych budowli i nowoczesnych kompleksów spa można odnaleźć prawdziwy spokój, zregenerować siły i doświadczyć luksusu, który przez wieki przyciągał arystokratów, artystów i wielbicieli zdrowego stylu życia.

1. Mariańskie Łaźnie – perła czeskich uzdrowisk

Mariańskie Łaźnie, położone w zachodnich Czechach, od lat uchodzą za jedno z najbardziej eleganckich uzdrowisk w Europie. Słyną z licznych źródeł mineralnych oraz zabiegów z wykorzystaniem dwutlenku węgla i borowiny. Spacerując pośród kolumnad, parków i zabytkowych hoteli, można poczuć atmosferę dawnych kurortów, które niegdyś gościły różnych artystów.

2. Bad Kissingen – muzyka, architektura i relaks

W sercu Bawarii znajduje się Bad Kissingen – uzdrowisko o bogatej historii i imponującej architekturze. Monumentalna hala Wandelhalle zachwyca nie tylko wielkością, ale i możliwością degustacji lokalnych wód mineralnych. Miasto słynie także z koncertów orkiestry filharmonicznej, które umilają pobyt kuracjuszom. Nowoczesny kompleks KissSalis Therme oferuje szeroką gamę basenów termalnych, saun i zabiegów relaksacyjnych, a liczne hotele zapewniają komfort na najwyższym poziomie.

3. Bad Wildbad – termalne źródła w sercu Schwarzwaldu

Dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku idealnym wyborem będzie Bad Wildbad, położone wśród gęstych lasów Schwarzwaldu. Historyczny kompleks Palais Thermal zachwyca marmurowymi kolumnami i orientalnymi dekoracjami, a nowoczesne Vital Therme oferuje szeroki wybór basenów i saun. Okolica sprzyja spacerom i wycieczkom górskim – kolejka linowa na Sommerberg pozwala podziwiać spektakularne widoki na okoliczne wzgórza.

4. Bagnoles-de-l’Orne – francuski relaks wśród lasów

Normandzkie Bagnoles-de-l’Orne to niewielkie uzdrowisko, które zachwyca willami w stylu belle époque, malowniczym jeziorem i otaczającymi miasto lasami. Ciepłe, siarkowe źródła przyciągają miłośników spa, a jesienią szczególną popularnością cieszą się wycieczki rowerowe i grzybobranie w lesie Andaines. To miejsce, gdzie można naprawdę odetchnąć od miejskiego zgiełku.

5. Bad Gastein – alpejskie termy z widokiem na góry

Położone w austriackich Alpach Bad Gastein to prawdziwa perła wśród europejskich kurortów. Przez centrum miejscowości przepływa malowniczy wodospad, a historyczne hotele i nowoczesne spa przyciągają miłośników luksusu i aktywnego wypoczynku. Kompleks Felsentherme oferuje kąpiele w wodach termalnych z widokiem na górskie szczyty, a liczne szlaki turystyczne zachęcają do pieszych wędrówek.

6. Pieszczany – słowacka wyspa zdrowia

Słowackie Pieszczany słyną z gorących wód mineralnych i leczniczego błota siarkowego. Największą atrakcją jest Spa Island – wyspa uzdrowiskowa na rzece Wag, gdzie można korzystać z kąpieli, okładów borowinowych i szerokiej gamy zabiegów zdrowotnych. Park zdrojowy z fontannami i stawami to idealne miejsce na relaksujące spacery.

7. Rogaška Slatina – magnezowa moc słoweńskich źródeł

Wschodnia Słowenia kryje uzdrowisko Rogaška Slatina, znane z wody mineralnej Donat Mg o wyjątkowo wysokiej zawartości magnezu. Tutejsza pijalnia umożliwia degustację wody prosto ze źródła, a elegancka architektura i zadbane ogrody sprzyjają wypoczynkowi. Okoliczne wzgórza zachęcają do spacerów i wycieczek rowerowych.

8. Salsomaggiore Terme – włoski styl i relaks

Włoskie Salsomaggiore Terme to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Zabytkowe wnętrza Terme Berzieri zachwycają mozaikami, freskami i złoceniami, a współczesny kompleks spa oferuje szeroką gamę basenów termalnych, saun i zabiegów relaksacyjnych. Bliskość Parmy to dodatkowa okazja, by spróbować słynnych włoskich specjałów – sera parmezan i szynki parmeńskiej.

9. Caldas de Monchique – portugalska oaza spokoju

Ukryte w górach Serra de Monchique uzdrowisko to idealne miejsce na jesienny wypoczynek z dala od tłumów. Wśród lasów eukaliptusowych i dębów korkowych znajdują się źródła termalne, kameralne hotele i zabytkowe budynki. Po kąpielach można wybrać się na piesze wycieczki i podziwiać panoramę z najwyższego szczytu Algarve – Fóia.

10. Chaves – gorące źródła z rzymską historią

Na północy Portugalii, tuż przy granicy z Hiszpanią, leży Chaves – miasto słynące z gorących źródeł o temperaturze sięgającej 76 stopni Celsjusza. Już starożytni Rzymianie korzystali z tutejszych wód, a dziś nowoczesny kompleks termalny i muzeum z zachowanymi rzymskimi łaźniami przyciągają turystów z całej Europy. W okolicy nie brakuje również luksusowych obiektów spa położonych wśród lasów.

Uzdrowiskowa tradycja doceniona przez UNESCO

Wiele z europejskich kurortów termalnych może poszczycić się wielowiekową tradycją. W 2021 roku aż 11 z nich zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co podkreśla ich znaczenie dla rozwoju kultury uzdrowiskowej na Starym Kontynencie. Jesienny wyjazd do jednego z tych miejsc to nie tylko okazja do relaksu, ale także szansa na poznanie lokalnej historii, kuchni i tradycji.