Najmniejsza szkoła w Europie znów otwarta. Ma tylko jedną uczennicę

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Jeden budynek parafialny, jedna nauczycielka i tylko jedna, sześcioletnia uczennica. Na odizolowanej od świata włoskiej wyspie Stromboli ruszyła właśnie najmniejsza szkoła w Europie. Choć placówka była zamknięta przez ponad 20 lat, urzędnicy i rodzice zrobili wszystko, by mała Aysha mogła uczyć się na miejscu – bez konieczności codziennej, ryzykownej przeprawy przez morze.

Szkoła w cieniu wulkanu

Ginostra, położona na zachodnim krańcu włoskiej wyspy Stromboli, to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na malownicze położenie u stóp aktywnego wulkanu, ale też niezwykłą historię swojej szkoły. Po ponad dwóch dekadach przerwy, do niewielkiej osady powróciła instytucja edukacyjna, która oficjalnie nosi tytuł najmniejszej szkoły w Europie. W tym roku szkolnym jej jedyną uczennicą jest sześcioletnia Aysha, która dziś rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

1 września rusza rok szkolny 2026/2027. Dlaczego wtedy i jak jest w innych krajach? Już za chwilę szkolne korytarze znów wypełnią się gwarą uczniów, a dzwonki zabrzmią po wakacyjnej przerwie. 1 września to data, którą zna każdy uczeń i nauczyciel w Polsce. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się ta tradycja i dlaczego…

Szkoła została zorganizowana w budynku należącym do lokalnej parafii. Rodzice Ayshy przez wiele miesięcy zabiegali o możliwość nauki córki na miejscu, chcąc uniknąć codziennych, często niebezpiecznych podróży morskich na inne wyspy archipelagu. Wyspa bywa odcięta od świata przez zimowe sztormy, co czyniło regularną edukację niemal niemożliwą.

Klasa dla jednej osoby

Aby zapewnić ciągłość edukacyjną i stabilność kadry, na cały rok szkolny powołano jedną nauczycielkę. To ona będzie odpowiedzialna za realizację spersonalizowanego programu nauczania, dostosowanego do potrzeb jedynej uczennicy.

Kochamy ten mały raj, naturę, morze, nawet wulkan, który góruje nad naszymi domami. Nie chcemy wyjeżdżać - podkreśla ojciec Ayshy. O swojej córce mówi: To szczęśliwe dziecko.

Aysha, mimo że jest jedyną uczennicą, nie czuje się samotna. Spędza czas z rówieśnikami, którzy przyjeżdżają do Ginostry na wakacje, a od dzieci niemieckich sąsiadów nauczyła się już kilku słów w ich języku.

„Wyspa na wyspie” nie chce opustoszeć

Ginostra to jedna z trzech wiosek na Stromboli, obok San Bartolo i San Vincenzo. Jej mieszkańcy żartobliwie nazywają ją „wyspą na wyspie”, podkreślając jej izolację. Miejscowość liczy zaledwie około 40 mieszkańców.