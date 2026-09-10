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Najmniejsza szkoła w Europie znów otwarta. Ma tylko jedną uczennicę

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (13:41)

Jeden budynek parafialny, jedna nauczycielka i tylko jedna, sześcioletnia uczennica. Na odizolowanej od świata włoskiej wyspie Stromboli ruszyła właśnie najmniejsza szkoła w Europie. Choć placówka była zamknięta przez ponad 20 lat, urzędnicy i rodzice zrobili wszystko, by mała Aysha mogła uczyć się na miejscu – bez konieczności codziennej, ryzykownej przeprawy przez morze.

Najmniejsza szkoła w Europie znów otwarta. Ma tylko jedną uczennicę
Wyjątkowy rok szkolny w Ginostrze. Otwarto szkołę dla jednej uczennicy /Shutterstock
  • Szkoła na włoskiej wyspie Stromboli ruszyła po 20 latach przerwy.
  • Placówka ma tylko jedną nauczycielkę i jedną sześcioletnią uczennicę.
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Szkoła w cieniu wulkanu

Ginostra, położona na zachodnim krańcu włoskiej wyspy Stromboli, to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na malownicze położenie u stóp aktywnego wulkanu, ale też niezwykłą historię swojej szkoły. Po ponad dwóch dekadach przerwy, do niewielkiej osady powróciła instytucja edukacyjna, która oficjalnie nosi tytuł najmniejszej szkoły w Europie. W tym roku szkolnym jej jedyną uczennicą jest sześcioletnia Aysha, która dziś rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Szkoła została zorganizowana w budynku należącym do lokalnej parafii. Rodzice Ayshy przez wiele miesięcy zabiegali o możliwość nauki córki na miejscu, chcąc uniknąć codziennych, często niebezpiecznych podróży morskich na inne wyspy archipelagu. Wyspa bywa odcięta od świata przez zimowe sztormy, co czyniło regularną edukację niemal niemożliwą.

Klasa dla jednej osoby

Aby zapewnić ciągłość edukacyjną i stabilność kadry, na cały rok szkolny powołano jedną nauczycielkę. To ona będzie odpowiedzialna za realizację spersonalizowanego programu nauczania, dostosowanego do potrzeb jedynej uczennicy. 

Kochamy ten mały raj, naturę, morze, nawet wulkan, który góruje nad naszymi domami. Nie chcemy wyjeżdżać - podkreśla ojciec Ayshy. O swojej córce mówi: To szczęśliwe dziecko.

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Aysha, mimo że jest jedyną uczennicą, nie czuje się samotna. Spędza czas z rówieśnikami, którzy przyjeżdżają do Ginostry na wakacje, a od dzieci niemieckich sąsiadów nauczyła się już kilku słów w ich języku.

„Wyspa na wyspie” nie chce opustoszeć

Ginostra to jedna z trzech wiosek na Stromboli, obok San Bartolo i San Vincenzo. Jej mieszkańcy żartobliwie nazywają ją „wyspą na wyspie”, podkreślając jej izolację. Miejscowość liczy zaledwie około 40 mieszkańców. 


Źródło: RMF24
Tagi: szkoła Stromboli
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