Najlepszy park narodowy w Europie znajduje się blisko Polski. Jest ogromny i piękny

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Austriacki Park Narodowy Wysokich Taurów został uznany za najlepszy park narodowy w Europie. Wysokie Taury, rozciągające się na terenie trzech krajów związkowych Austrii, zachwycają monumentalnymi alpejskimi krajobrazami, malowniczymi dolinami oraz bogactwem fauny. Najnowszy ranking European National Park Index wskazuje, że ten wyjątkowy rezerwat to idealny kierunek na wakacje dla osób poszukujących wytchnienia od upałów i tłumów turystów.

Dlaczego właśnie Wysokie Taury? Kryteria rankingu

Wysokie Taury zdobyły pierwsze miejsce w prestiżowym zestawieniu European National Park Index, przygotowanym przez brytyjski serwis Quotezone.co.uk. Ranking porównuje europejskie parki narodowe pod względem takich kryteriów jak liczba dostępnych szlaków pieszych, koszty noclegów, powierzchnia parku oraz średnie letnie temperatury. Austriacki park wyprzedził takie miejsca jak brytyjski Peak District oraz francuski park Ecrins.

Co czeka na turystów w sercu Austrii?

Wysokie Taury zostały docenione nie tylko za malownicze krajobrazy, ale także za dostępność dla turystów, atrakcyjne ceny zakwaterowania i umiarkowany, górski klimat. To największy park narodowy Austrii, obejmujący aż 1856 km² i rozciągający się na terenie Salzburga, Karyntii oraz Tyrolu. To właśnie skala tego obszaru i różnorodność terenów sprawiają, że park cieszy się tak dużym uznaniem.

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Park Narodowy Wysokich Taurów to prawdziwa perła alpejskiego krajobrazu. Na jego terenie znajduje się aż 266 szczytów przekraczających wysokość 3 tysięcy metrów. Najwyższym z nich jest majestatyczny Großglockner (3798 m n.p.m.), będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Austrii. Góry tworzą tu spektakularną panoramę, a liczne pola lodowcowe, górskie jeziora i malownicze doliny dodają temu miejscu niezwykłego uroku.

Oprócz wysokich szczytów park obejmuje także rozległe pastwiska, zielone lasy, skaliste grzbiety oraz imponujące wodospady. Każdy miłośnik górskich wędrówek znajdzie tu coś dla siebie – od wymagających tras prowadzących przez alpejskie przełęcze, po spokojniejsze spacery łagodnymi dolinami.

Dla kogo przygotowano tutejsze szlaki?

Wysokie Taury to prawdziwe eldorado dla miłośników aktywnego wypoczynku. Znajduje się tu aż 185 znakomicie przygotowanych szlaków pieszych o łącznej długości około 1100 kilometrów. To doskonałe miejsce zarówno dla doświadczonych górskich wędrowców, jak i rodzin z dziećmi. Na terenie parku wytyczono także liczne trasy rowerowe i biegowe.

Jakie zwierzęta można spotkać na żywo?

Jednym z najważniejszych atutów parku jest niezwykła różnorodność fauny. Wysokie Taury są domem dla około 15 tysięcy gatunków zwierząt. Wśród najbardziej charakterystycznych mieszkańców parku można wymienić świstaki, kozice, koziorożce, orły przednie oraz niezwykle rzadkie orłosępy brodate. Obserwowanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku przyciąga do parku wielu miłośników przyrody z całej Europy.

Najmniejszy park narodowy jest tuż obok Krakowa. Dawniej nazywano "Polską Szwajcarią" Choć jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce, kryje w sobie więcej tajemnic niż niejedna ogromna puszcza. Ojcowski Park Narodowy - położony zaledwie kilkanaście kilometrów od Krakowa - to prawdziwe królestwo jaskiń, rzadkich gatunków zwierząt i…

Dla osób zainteresowanych poznawaniem lokalnej fauny i flory przygotowano specjalne wystawy oraz tematyczne szlaki edukacyjne. Można także wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem, który przybliży historię regionu oraz ciekawostki dotyczące życia zwierząt i roślin w wysokogórskim środowisku.

Gdzie szukać chłodu w środku lata?

Jednym z nieoczywistych atutów Parku Narodowego Wysokich Taurów jest jego klimat. Średnia temperatura w sierpniu wynosi zaledwie 11,3°C, co czyni to miejsce idealnym wyborem dla osób poszukujących wytchnienia od letnich upałów. W czasach, gdy południe Europy boryka się z falami ekstremalnych temperatur, Wysokie Taury przyciągają turystów pragnących spędzić wakacje w chłodniejszym, górskim otoczeniu.