Najgorszy wynik w historii sondażu. Kanclerz Merz bije rekordy

RMF24

Friedrich Merz zapisuje się w historii. Tak złego wyniku w historii sondażu Deutschlandtrend dla telewizji ARD, prowadzonego od 1997 roku, nie miał żaden szef niemieckiego rządu. Z pracy kanclerza zadowolonych jest zaledwie 10 proc. Niemców.

Merz i spółka mają problem

Notowania Friedricha Merza spadły w porównaniu z początkiem września, kiedy pozytywnie jego pracę oceniało 13 proc. ankietowanych. Obecny wynik jest najniższy nie tylko w czasie jego urzędowania, ale także spośród wszystkich kanclerzy ocenianych w sondażach Deutschlandtrend od niemal 30 lat.

Opublikowane w czwartek badanie przynosi również niekorzystne wyniki dla partii Merza. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się na przełomie września i października, chadecki blok CDU/CSU mógłby liczyć na 20 proc. głosów, o 1 pkt proc. mniej niż na początku września.

Cios w wizerunek Zełenskiego. 72 proc. Ukraińców obwinia o to prezydenta Aż 72 procent Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski ponosi odpowiedzialność za korupcyjne działania swojego najbliższego otoczenia - wynika z najnowszego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Przeciwnego zdania jest 25 proc.…

AfD też bije rekordy

Największym poparciem cieszyłaby się prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), na którą chce głosować 27 proc. respondentów. Wynik ugrupowania nie zmienił się w ciągu miesiąca.

Zieloni uzyskaliby 16 proc., a współrządząca z chadecją SPD - 13 proc. Na Lewicę zagłosowałoby 11 proc. badanych. Liberalna FDP z wynikiem 4 proc. nie przekroczyłaby pięcioprocentowego progu wyborczego.

Znacznie lepiej od kanclerza oceniany jest minister obrony Boris Pistorius z SPD. Z jego pracy zadowolonych lub bardzo zadowolonych jest 50 proc. badanych. Szefa niemieckiej dyplomacji Johanna Wadephula z CDU pozytywnie ocenia 34 proc. respondentów, a ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta z CSU - 27 proc. Z pracy ministra finansów i wicekanclerza Larsa Klingbeila zadowolony jest co piąty respondent, a minister pracy Baerbel Bas - około co szósty. Oboje reprezentują SPD.

Sondaż pod koniec września drogą telefoniczną oraz internetową przeprowadził instytut Infratest dimap na reprezentatywnej próbie 1303 osób uprawnionych do głosowania.

Konfederacja depcze po piętach PiS-owi. Najnowszy sondaż Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu partyjnym, ale obecny rozkład głosów nie daje jej samodzielnej większości w Sejmie. PiS traci poparcie na rzecz prawicowych konkurentów. Takie są wyniki badania IBRiS dla…

Czy Merz powinien odejść?

6 września AfD zdecydowanie wygrała wybory w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, uzyskując w tym landzie na wschodzie Niemiec 43,8 proc. głosów przy 17,2 proc. CDU. Dwa tygodnie później, 20 września, AfD zwyciężyła również w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie otrzymała 38,2 proc., a CDU uzyskała tu jedynie 4,9 proc. głosów i po raz pierwszy w swojej historii nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach do parlamentu kraju związkowego.

Rozczarowujące wyniki CDU nasiliły w Niemczech debatę na temat tego, czy Merz powinien pozostać na stanowisku kanclerza i lidera chadeków.