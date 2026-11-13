Najgorsza sytuacja od II wojny światowej. Wywiad ostrzega przed dramatycznymi scenariuszami

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Norweski kontrwywiad ostrzega: Rosja może przeprowadzić akty sabotażu na terytorium Norwegii, w których mogą zginąć ludzie. Służby podkreślają, że zagrożenie jest realne jak nigdy dotąd. Potencjalne ataki mogą obejmować podpalenia, wybuchy i zabójstwa.

Narastające zagrożenie ze strony Rosji

Norweska Służba Bezpieczeństwa (PST) alarmuje o poważnym zagrożeniu ze strony rosyjskich służb wywiadowczych. Według najnowszych ustaleń w ciągu najbliższego roku Rosja może przeprowadzić w Norwegii akty sabotażu, w wyniku których mogą zginąć ludzie.

Inger Haugland, dyrektorka departamentu PST odpowiedzialnego za zagrożenia ze strony obcych państw, w rozmowie z agencją NTB podkreśliła, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Istnieją uzasadnione powody, by oczekiwać, że w nadchodzącym roku rosyjski wywiad przeprowadzi w Norwegii akty sabotażu – powiedziała Haugland.

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Potencjalne cele i scenariusze ataków

Z informacji przekazanych przez norweski kontrwywiad wynika, że zagrożone są nie tylko obiekty infrastruktury krytycznej, ale także życie ludzi. Możliwe działania sabotażowe obejmują podpalenia, użycie materiałów wybuchowych, groźby oraz zabójstwa. Musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Również na większe i poważniejsze akty sabotażu, które mogą doprowadzić do śmierci ludzi – ostrzegła Haugland.

PST informuje, że osoby powiązane z rosyjskim wywiadem prowadzą rozpoznanie norweskiej infrastruktury i potencjalnych celów. Na celowniku mogą znaleźć się zakłady zbrojeniowe, firmy współpracujące z wojskiem, przedsiębiorstwa logistyczne oraz infrastruktura energetyczna – i to nie tylko w regionach przygranicznych.

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Rosja chce wywołać chaos i osłabić wsparcie dla Ukrainy

Według norweskiego kontrwywiadu celem rosyjskich działań jest wywołanie niepokoju społecznego, osłabienie współpracy Norwegii z innymi państwami oraz zniechęcenie Oslo do dalszego wspierania Ukrainy. PST podkreśla, że rosyjskie służby są gotowe podejmować coraz większe ryzyko, by osiągnąć swoje cele.

Minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen w rozmowie z dziennikiem „Aftenposten” nie kryje powagi sytuacji. Jej zdaniem Norwegia znajduje się obecnie w najpoważniejszej sytuacji w sferze bezpieczeństwa od czasów II wojny światowej.

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Fala cyberataków i rosnący poziom zagrożenia

Ostrzeżenia kontrwywiadu nie są bezpodstawne. W kwietniu 2025 roku hakerzy przejęli kontrolę nad zaporą wodną w Bremanger, co doprowadziło do niekontrolowanego wypływu wody przez cztery godziny. Atak przypisano prorosyjskim cyberprzestępcom. Z kolei w sierpniu tego roku grupa Server Killers przyznała się do cyberataku na norweskie usługi państwowe, paraliżując na wiele dni systemy administracji, skarbówki i ochrony zdrowia.

27 października norweski kontrwywiad cyfrowy (NSM) ogłosił drugi najwyższy poziom zagrożenia cybernetycznego. W uzasadnieniu podano, że liczba skutecznych cyberataków na norweskie podmioty wzrosła w ciągu roku trzykrotnie.