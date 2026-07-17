Najgorętsze miasto świata. Średnia temperatura wynosi tutaj 48,2 st. C

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Temperatury sięgające niemal 50 st. C, brak prądu, przepełnione szpitale i walka o każdą kroplę wody – tak wygląda codzienność mieszkańców indyjskiego miasta Banda, które w tym roku wielokrotnie uznawane było za najgorętsze miejsce na Ziemi. Skutki zmian klimatycznych stają się tu coraz bardziej odczuwalne, a życie w ekstremalnych warunkach to codzienna walka o przetrwanie.

Czerwiec 2026 roku zapisał się w historii jako najgorętszy miesiąc w Europie Zachodniej i drugi najcieplejszy na świecie. Jednak podczas gdy europejskie media szeroko relacjonowały fale upałów na Starym Kontynencie, znacznie mniej uwagi poświęcono miejscom, gdzie temperatury są jeszcze wyższe. Banda, miasto w północnych Indiach, stało się symbolem klimatycznego piekła – w maju słupki rtęci wskazały tu aż 48,2 st. C, a przez siedem dni w tym roku miasto było najgorętszym miejscem na Ziemi – podaje Euronews.

Mimo że obecnie temperatury nieco spadły wraz z nadejściem monsunów, wilgotność powietrza sprawia, że upał jest jeszcze trudniejszy do zniesienia. Dla mieszkańców Banda każdy dzień to wyzwanie, a noc nie przynosi ulgi – domy nagrzewają się do granic możliwości, a przerwy w dostawie prądu uniemożliwiają korzystanie z wentylatorów czy klimatyzacji.

Walka o odrobinę cienia – nie tylko dla ludzi

Nie tylko ludzie cierpią tutaj z powodu ekstremalnych temperatur. Shobharam Kashyap, 70-letni miłośnik zwierząt, od lat buduje i montuje drewniane budki dla ptaków, by dać im schronienie przed palącym słońcem. Wraz z innymi wolontariuszami zainstalował już ponad 15 tysięcy takich budek na drzewach i murach miasta. Dodatkowo ustawia gliniane miski z wodą, by ptaki miały gdzie się napić i ochłodzić.

Szpitale na granicy wydolności

Wraz ze wzrostem temperatur gwałtownie rośnie liczba pacjentów w lokalnych szpitalach. Najczęściej zgłaszają się osoby z objawami odwodnienia, omdleniami, bólami brzucha czy udarami cieplnymi. Korytarze i sale są przepełnione, a personel medyczny pracuje na najwyższych obrotach.

Dr Abhishek Pranayami, ordynator szpitala w Banda, przyznaje, że każdego lata liczba pacjentów rośnie, a w tym roku jest wyjątkowo wysoka. Wielu chorych wymaga podawania kroplówek i dłuższego pobytu w szpitalu. Lekarze i pielęgniarki są przeciążeni, a presja na system ochrony zdrowia stale rośnie.

Noc bez wytchnienia

Gdy słońce zachodzi, Banda nie stygnie. Dla wielu rodzin jedyną szansą na przetrwanie nocy jest opuszczenie nagrzanych domów i przeniesienie się na otwarte przestrzenie. Dworzec kolejowy zamienia się w noclegownię – na peronach i w pobliżu kas biletowych śpią dziesiątki osób, próbując złapać choć odrobinę chłodnego powietrza. Niektórzy leżą na kocach, inni bezpośrednio na kamieniach czy żwirze. Wśród nich dzieci, dorośli, a nawet psy, które także szukają ulgi.

Hałas przejeżdżających pociągów, światła i ruch nie przeszkadzają – najważniejsze jest znaleźć miejsce, gdzie można odpocząć od dusznego powietrza w domach. Dla rodziców z małymi dziećmi noc to czas czuwania, często spędzony na oglądaniu filmów na smartfonie, by zająć czymś najmłodszych.

Klimatyczne wyzwania i działania władz

Eksperci nie mają wątpliwości – zmiany klimatu sprawiają, że upały są coraz dłuższe, bardziej intensywne i dotykają coraz większej liczby ludzi. Najbardziej niepokojące są wysokie temperatury nocą, które uniemożliwiają organizmowi regenerację po ciężkim dniu.

Władze Banda próbują reagować – otwierają centra chłodzenia, rozdają setki tysięcy zestawów nawadniających i monitorują sytuację w szpitalach. Analizują poziom wód gruntowych, wilgotność gleby i utratę roślinności, starając się poprawić dostęp do wody i zwiększyć świadomość mieszkańców. Jednak sami przyznają, że ich możliwości są ograniczone.

To, co dzieje się w Banda, to globalne zjawisko. Jesteśmy tylko jego ofiarami – mówi Amit Aasery, najwyższy rangą urzędnik w mieście.

Dla mieszkańców Banda życie w ekstremalnych temperaturach stało się codziennością. Walka o przetrwanie, poszukiwanie cienia, wody i odrobiny chłodu to nieustanny wysiłek. Zmiany klimatyczne, napędzane przez emisję gazów cieplarnianych, sprawiają, że takich miejsc jak Banda będzie na świecie coraz więcej. Dla wielu osób to już nie tylko prognoza na przyszłość, ale bolesna rzeczywistość każdego dnia.