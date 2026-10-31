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Najdłuższy pociąg towarowy w historii przejechał przez RPA. Skład miał 696 wagonów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 31 października (14:48)

Ten kolos mierzył aż 7,6 kilometra długości i składał się z blisko 700 wagonów. Państwowa spółka Transnet z RPA właśnie pobiła historyczny rekord, wysyłając na tory najdłuższy pociąg towarowy, jaki kiedykolwiek widział świat. Zobacz, jak logistyczni inżynierowie zdołali wprawić w ruch tę gigantyczną konstrukcję i dlaczego ten przejazd przejdzie do historii kolejnictwa.

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Najdłuższy pociąg towarowy w historii przejechał przez RPA. Skład miał 696 wagonów
Nowy rekord świata na afrykańskich torach /Shutterstock

7,6 kilometra na torach. Historyczny przejazd w Afryce

18 października na trasę z Saldanha Bay na zachodnim wybrzeżu Republiki Południowej Afryki do jednej z kopalni rudy żelaza w głębi kraju wyruszył najdłuższy pociąg towarowy w historii. Skład mierzył aż 7,6 kilometra i składał się z 696 wagonów. 

Aby taki kolos mógł ruszyć w trasę, konieczne było zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych. Lokomotywy elektryczne i spalinowe zostały rozlokowane na całej długości pociągu, by zapewnić odpowiednią siłę napędową i utrzymać stabilność składu. Cała operacja była starannie zaplanowana, a jej celem było nie tylko pobicie rekordu, ale przede wszystkim przetestowanie nowych możliwości w zakresie transportu masowych ładunków na duże odległości.

Pociąg podczas rekordowej jazdy przewoził puste wagony, co miało umożliwić bezpieczne przeprowadzenie testu i dokładną analizę zachowania tak długiego składu na trasie. Cała podróż trwała dwa dni i obejmowała dystans 860 kilometrów.

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RPA, obok Australii, już teraz należy do światowych liderów pod względem długości obsługiwanych pociągów towarowych. 

Dotychczasowy rekord należał do Australii, gdzie w 2001 roku pociąg o długości 7,24 kilometra przewiózł rudę żelaza z kopalni do portu w Australii Zachodniej. Teraz palmę pierwszeństwa przejęła Republika Południowej Afryki, wyznaczając nowe standardy dla branży kolejowej.
 


Źródło: RMF24
Tagi: Pociąg RPA

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