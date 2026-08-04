Najcieplejsza noc w historii pomiarów. Termometry pokazały tam powyżej 27 stopni

RMF24

Noc z poniedziałku na wtorek okazała się najcieplejszą w historii pomiarów na Słowacji. W regionie Zahoria, tuż przy granicy z Czechami, temperatura przez całą noc utrzymywała się powyżej 27,5 stopnia Celsjusza. Podobnie było w sąsiednich Czechach – w Bystrzycy pod Hostynem w rejonie Kromieryża zanotowano aż 27,9 stopnia. To nowy rekord, wyższy od poprzedniego z 2013 roku o 0,7 stopnia Celsjusza.

Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie temperatury nocą są wyjątkowe, zwłaszcza na początku sierpnia, gdy noce są już dłuższe niż w szczycie lata. Według ekspertów, za rekordowe wartości odpowiada wyjątkowo ciepła masa powietrza oraz słaby lub umiarkowany wiatr, który uniemożliwił ochłodzenie.

Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny wydał maksymalne alerty dla większości kraju. Synoptycy ostrzegają, że fala upałów będzie się utrzymywać, a mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne gorące dni i noce. Na południu Moraw prognozowane są temperatury sięgające aż 40 stopni Celsjusza. Mogą też pojawić się gwałtowne burze z gradem.

Skutki ekstremalnej pogody

Upały i długotrwała susza zwiększają ryzyko pożarów. Służby apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach leśnych. Sytuacja jest poważna także dla mieszkańców – w trzech gminach południowych Moraw, gdzie żyje około 1400 osób, całkowicie wyschły źródła wody pitnej. Na miejsce kierowane są cysterny, a ze sklepów szybko znika woda butelkowana.

Na upały zareagowały również służby kolejowe. Na części tras wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h w godzinach od 10:00 do 21:00, co powoduje opóźnienia w ruchu pociągów.