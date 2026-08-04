Najcieplejsza noc w historii pomiarów. Termometry pokazały tam powyżej 27 stopni

Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie temperatury nocą są wyjątkowe, zwłaszcza na początku sierpnia, gdy noce są już dłuższe niż w szczycie lata. Według ekspertów, za rekordowe wartości odpowiada wyjątkowo ciepła masa powietrza oraz słaby lub umiarkowany wiatr, który uniemożliwił ochłodzenie.
Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny wydał maksymalne alerty dla większości kraju. Synoptycy ostrzegają, że fala upałów będzie się utrzymywać, a mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne gorące dni i noce. Na południu Moraw prognozowane są temperatury sięgające aż 40 stopni Celsjusza. Mogą też pojawić się gwałtowne burze z gradem.
Skutki ekstremalnej pogody
Upały i długotrwała susza zwiększają ryzyko pożarów. Służby apelują o ostrożność, szczególnie w rejonach leśnych. Sytuacja jest poważna także dla mieszkańców – w trzech gminach południowych Moraw, gdzie żyje około 1400 osób, całkowicie wyschły źródła wody pitnej. Na miejsce kierowane są cysterny, a ze sklepów szybko znika woda butelkowana.
Na upały zareagowały również służby kolejowe. Na części tras wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h w godzinach od 10:00 do 21:00, co powoduje opóźnienia w ruchu pociągów.