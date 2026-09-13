Cisza staje się luksusem. Wybrano najspokojniejszą wyspę na świecie

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Wyspa Stewart, trzecia pod względem wielkości wyspa Nowej Zelandii, znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej spokojnych, najcichszych wysp na świecie. Na jej ogromnej powierzchni 1680 kilometrów mieszka zaledwie 402 mieszkańców, a 85 proc. jej powierzchni to park narodowy. Można też znaleźć tam tzw. Międzynarodowe Sanktuarium Ciemnego Nieba.

Coraz więcej ludzi za prawdziwy luksus uważa ciszę

Według danych Google Trends przeanalizowanych przez BookRetreats, serwisu służącego do rezerwacji urlopowych wyjazdów, w ciągu ostatniego roku liczba wyszukiwań hasła „ciche destynacje” wzrosła aż o 1268 procent. Oznacza to jedno – coraz częściej na czas urlopu czy wakacji szukamy miejsc z dala od dudniących klubów plażowych czy hałaśliwych korków drogowych. Zyskało to nawet oficjalną nazwę: „quietcation”. Chodzi o dni wolne spędzone w ciszy, spokoju i przede wszystkim z dala od ekranów laptopów, smartfonów czy telewizorów.

BookRetreats przeanalizował 100 wysp na całym świecie, wykorzystując dane satelitarne i otwarte dane kartograficzne. Sklasyfikował wyspy według sześciu czynników uznanych za istotne dla stworzenia spokojnego „krajobrazu dźwiękowego”:

ilości zieleni na każdej wyspie,

liczby dróg,

natężenia ruchu lotniczego,

gęstości zaludnienia,

obecności naturalnie ciemnego nieba nocą (z dala od świateł hoteli, dyskotek, ogółem zurbanizowanej przestrzeni)

naturalnej linii brzegowej.

W badaniu wykorzystano również badania Olgi V. Lehmann, badaczki ciszy i profesor psychologii, a także definicję cichego obszaru przyjętą przez Europejską Agencję Środowiska: Im wyspa była cichsza, bardziej zielona, ciemniejsza i mniej zabudowana, tym lepszy był jej wynik.

Na tej wyspie jest Międzynarodowe Sanktuarium Ciemnego Nieba

Najcichszą wyspą na świacie okazała się Stewart Island, czyli trzecia pod względem wielkości wyspa Nowej Zelandii. Jak informuje serwis TimeOut, na wyspie znajduje się około 20 tysięcy rzadkich ptaków kiwi. Oznacza to, że liczba lokalnych ptaków przewyższa liczbę ludzi w stosunku około 40 do 1.

Wyspa ma tylko jeden mały pas startowy. Nie ma na niej głównych dróg, dzięki czemu jej 280 kilometrów szlaków pieszych, lasów i zacisznych zatok jest w dużej mierze wolne od hałasu. Znajduje się tam również najdalej na południe wysunięte Międzynarodowe Sanktuarium Ciemnego Nieba na świecie, czyli – jak podaje Polski Portal Astronomiczny – specjalny obszar z naturalnie ciemnym niebem i ochroną przed zanieczyszczeniem światłem. Wyspa jest zatem idealnym miejscem do obserwacji gwiazd, a przy odrobinie szczęścia, dostrzeżenia zorzy polarnej.

West Ruggedy Beach Campsite - odległa i dzika plaża położona na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Stewart / Shutterstock

Na drugim miejscu w rankingu maleńka grecka wyspa Anafi

Anafi to mała cykladzka wyspa w pobliżu Santorini, która liczy mniej niż 300 mieszkańców, zatem gęstość zaludnienia jest prawie 30 razy niższa niż na Santorini. Jej plaże, takie jak Roukounas, Klisidi i Katsouni, również są nadal szczęśliwie niezatłoczone, nawet w szczycie sezonu. Wyspa uzyskała wysokie noty również za swój naturalny krajobraz.

Anafi - grecka wyspa na Morzu Egejskim

Jakie jeszcze wyspy znalazły się w pierwszej dziesiątce tych najcichszych, po wyspie Stewart i Anafi?

miejsce 3. - Ilha Grande, Brazylia,

miejsce 4. - Wyspa Lorda Howe'a, Australia,

miejsce 5. - St Martin's, Anglia,

miejsce 6. - Tioman, Malezja,

miejsce 7. - Koh Chang, Tajlandia,

miejsce 8. - Koh Rong, Kambodża,

miejsce 9. - Havelock, Indie,

miejsce 10. - Santa Catalina, USA.