Najbrzydsze miasto Europy? To architektoniczna perełka

RMF24

Szare bloki, szerokie ulice i betonowe place – to pierwsze skojarzenia, jakie budzi Kouvola w południowo-wschodniej Finlandii. Miasto, które w internetowych dyskusjach zyskało miano „najbrzydszego w Europie”, kryje jednak znacznie więcej niż tylko ponure pejzaże. Jego historia, architektura i otoczenie sprawiają, że jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Finlandii.

Kouvola od lat funkcjonuje w fińskiej kulturze internetowej jako symbol szarego, prowincjonalnego miasta. Określenia takie jak „Kouvostoliitto”, będące grą słów nawiązującą do Związku Radzieckiego, czy „betonowa dżungla”, na stałe wpisały się w lokalny folklor. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia pustych placów, masywnych bloków i biurowców, często wykonane zimą lub przy pochmurnej pogodzie, co potęguje wrażenie surowości i dystopii.

Jednak, jak podkreśla National Geographic, obraz Kouvoli jako przypadkowego zbiorowiska betonowych bloków jest dużym uproszczeniem. Miasto stanowi bowiem jeden z najciekawszych przykładów fińskiej architektury modernistycznej, a jego obecny wygląd to efekt skomplikowanych procesów historycznych.

Kolej, wojna i powojenna odbudowa

Przełomowym momentem dla rozwoju miasta było uruchomienie linii kolejowej łączącej Riihimäki z Petersburgiem w XIX wieku. Kouvola szybko stała się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju, co przyciągnęło inwestycje i nowych mieszkańców.

Kouvola, Finlandia / Shutterstock

W czasie wojny zimowej miasto stało się celem radzieckich bombardowań. Według danych cytowanych przez fińskiego nadawcę publicznego Yle, podczas nalotów uszkodzonych zostało około 350 z 800 budynków. Choć liczba ofiar cywilnych była stosunkowo niewielka, zniszczenia przyspieszyły proces przekształcania niewielkiej miejscowości kolejowej w nowoczesny ośrodek miejski.

Po wojnie Finlandia, podobnie jak wiele krajów Europy, stanęła przed wyzwaniem szybkiej odbudowy. Zamiast rekonstruować historyczną zabudowę, postawiono na funkcjonalność, prostotę i szybkość realizacji inwestycji. Betonowe bloki, szerokie ulice i masywne budynki użyteczności publicznej stały się symbolem nowoczesności i powojennego modernizmu.

Architektoniczne oblicze Kouvoli

Dominującym stylem, który zaważył na wyglądzie miasta, był powojenny modernizm. Projektanci rezygnowali z historycznych dekoracji, stawiając na proste bryły, geometryczne elewacje i funkcjonalność. Beton pozwalał realizować inwestycje szybciej i taniej niż tradycyjne techniki budowlane.

Choć nie wszystkie budynki z tego okresu można nazwać brutalistycznymi, to właśnie zabudowa z lat 60. i 70. XX wieku najmocniej wpłynęła na reputację miasta. W centrum powstały szerokie arterie, place i wielopiętrowe bloki, które w pochmurne dni mogą sprawiać wrażenie pustki i surowości. To stąd biorą się porównania do scenerii z filmów science fiction czy miast byłego Związku Radzieckiego.

Kouvola, Finlandia / Shutterstock

National Geographic zwraca uwagę, że centrum Kouvoli to jeden z najbardziej zwartych zespołów fińskiej architektury modernistycznej. Wśród wyróżniających się budynków znajduje się ratusz zaprojektowany przez Juhę Leiviskę i Bertela Saarnia – uznawany za jedno z przełomowych dzieł fińskiej architektury powojennej. Na terenie miasta znajdują się także projekty Alvara Aalta, jednego z najwybitniejszych fińskich architektów.

Miasto, które stało się memem

Wizerunek Kouvoli jako „najbrzydszego miasta Europy” utrwalił się głównie za sprawą internetowych memów i żartów. Nie istnieje żaden oficjalny ranking, który przyznawałby miastu taki tytuł – to efekt internetowych dyskusji i zdjęć przedstawiających najbardziej betonowe fragmenty centrum.

Zamiast walczyć z negatywnym stereotypem, część mieszkańców zaczęła wykorzystywać go jako element lokalnej tożsamości. Powstały pamiątki, projekty artystyczne i zdjęcia nawiązujące do „Kouvostoliitto” oraz betonowego wizerunku miasta. Paradoksalnie, to właśnie memy sprawiły, że Kouvola stała się bardziej rozpoznawalna i zaczęła przyciągać miłośników modernizmu, fotografii miejskiej i historii przemysłu.