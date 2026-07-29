Najbogatsza kobieta w Rosji ma problem. Magazyny Wildberries przeniesione do Kazachstanu?

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Rosyjski gigant handlu internetowego Wildberries po serii ukraińskich ataków dronów na jego centra logistyczne poszukuje powierzchni magazynowych w Kazachstanie. Firma należąca do najbogatszej kobiety w Rosji, Tatiany Kim, chce zabezpieczyć część swojej infrastruktury przed kolejnymi uderzeniami. Poinformował o tym portal Radia Swoboda. Spółka poszukuje około 100 tys. mkw. powierzchni.

Radio Swoboda poinformowało, że ataki dronów skłaniają najpotężniejszą rosyjską platformę e-commerce, czyli Wildberries, do przenoszenia magazynów do Kazachstanu. Radio powołało się na doniesienia rosyjskiego dziennika „Kommiersant”. Według źródeł gazety spółka poszukuje około 100 tys. mkw. powierzchni i jest gotowa wynająć praktycznie wszystkie dostępne nowoczesne magazyny w sąsiednim kraju.

Jak podano, przeniesienie części zaplecza logistycznego do Kazachstanu ma ograniczyć ryzyko związane z kolejnymi atakami ukraińskich dronów. Radio Swoboda przypomniało, że holding RWB, właściciel marki Wildberries buduje obecnie w Ałmaty - największym mieście Kazachstanu - centrum logistyczne o powierzchni ponad 100 tys. m. kw., a w stolicy tego kraju - Astanie - powstaje obiekt liczący ponad 160 tys. m. kw., którego oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku.

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Wildberries to największa platforma handlu internetowego w Rosji, obsługująca miliony zamówień dziennie i należąca do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce. Za pomocą tej platformy Rosjanie mogą kupić niemal wszystko. Oferuje ona miliony produktów od odzieży i elektroniki po kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego. Oferuje również produkty nieoficjalnie przeznaczone na wojnę - odzież taktyczną czy części do dronów i elektroniki.

Właścicielką Wildberries jest Tatiana Kim. Jest najbogatszą kobietą w Rosji. Należy do niej również m.in. najwyższy budynek w Moskwie. Jej majątek magazyn „Forbes” szacuje na 8,1 mld dol. - w przeliczeniu ok. 30 mld 777 mln zł.

Tatiana Kim w 2025 roku; fot. MAXIM SHEMETOV/REUTERS POOL/POOL / PAP

Od 18 lipca ukraińskie drony przeprowadziły serię ataków na magazyny Wildberries w Rosji. Jak podał dziś Reuters, zaatakowane zostały obiekty firmy m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomyssku - kraj Stawropolski - w okupowanym Symferopolu, w obwodzie woroneskim oraz w Riazaniu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 proc.

Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków były nie obiekty cywilne, lecz infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Portal Radia Swoboda cytuje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który oświadczył, że w magazynach Wildberries składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy. Rosja odrzuca te oskarżenia.