Nagła śmierć niemieckiego polityka. Jego ciało znaleziono w hotelu

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii oraz szef konserwatywnego ugrupowania Wolni Wyborcy, zmarł nagle w środę. Jego ciało znaleziono w jednym z berlińskich hoteli – przekazał rząd Bawarii.

Premier landu Markus Söder napisał w serwisie X, że śmierć 55-letniego polityka jest „straszną tragedią” i głęboko wstrząsnęła jego współpracownikami.

Według dziennika „Bild” 55-letni Aiwanger, który pełnił również funkcję bawarskiego ministra gospodarki, przebywał w Berlinie na otwarciu biura swojej partii. Nie pojawił się jednak na uroczystości, ponieważ źle się poczuł. Później został znaleziony martwy w pokoju hotelowym.

Przyczyna śmierci polityka nie została dotąd ustalona. Berlińska policja i prokuratura wszczęły postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności zgonu oraz wykluczyć udział osób trzecich.