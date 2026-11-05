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Nagła śmierć niemieckiego polityka. Jego ciało znaleziono w hotelu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (05:31)

Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii oraz szef konserwatywnego ugrupowania Wolni Wyborcy, zmarł nagle w środę. Jego ciało znaleziono w jednym z berlińskich hoteli – przekazał rząd Bawarii.

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Nagła śmierć niemieckiego polityka. Jego ciało znaleziono w hotelu
Hubert Aiwanger w 2023 r. (fot. KERSTIN JOENSSON) /AFP/East News

Premier landu Markus Söder napisał w serwisie X, że śmierć 55-letniego polityka jest „straszną tragedią” i głęboko wstrząsnęła jego współpracownikami.

Według dziennika „Bild” 55-letni Aiwanger, który pełnił również funkcję bawarskiego ministra gospodarki, przebywał w Berlinie na otwarciu biura swojej partii. Nie pojawił się jednak na uroczystości, ponieważ źle się poczuł. Później został znaleziony martwy w pokoju hotelowym.

Przyczyna śmierci polityka nie została dotąd ustalona. Berlińska policja i prokuratura wszczęły postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności zgonu oraz wykluczyć udział osób trzecich.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy

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