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Nagła awaria prądu w czterech krajach Azji. Co się stało?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (18:55)

W Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie doszło w piątek do jednoczesnych, rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej. Według kazachskiego ministerstwa energetyki przyczyną była „nagła zmiana przepływu mocy” w połączonym systemie energetycznym Azji Centralnej.

Nagła awaria prądu w czterech krajach Azji. Co się stało?
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Ministerstwa energetyki wszystkich czterech państw potwierdziły wystąpienie awarii. Ich sieci elektroenergetyczne są ze sobą połączone. Władze poinformowały, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu.

Dziennikarze agencji Reutera odnotowali przerwy w dostawach energii w Ałmaty, największym mieście Kazachstanu, oraz w stolicy Kirgistanu, Biszkeku.

Lokalne media w Tadżykistanie poinformowały o awariach w Duszanbe i Chodżencie, drugim co do wielkości mieście kraju.

Władze Uzbekistanu podały, że dostawy energii zostały zakłócone w części południowych regionów kraju, przede wszystkim na terenach położonych w pobliżu granicy z Tadżykistanem.

Nie przekazano dotąd informacji o skali awarii ani o przewidywanym czasie pełnego przywrócenia zasilania.

Niedobory energii elektrycznej są częstym problemem w Azji Centralnej. Kraje regionu w znacznym stopniu opierają energetykę na elektrowniach wodnych - tłumaczy Reuters.

Zmiany klimatu i okresowe niedobory wody zwiększają jednak ryzyko problemów z działaniem hydroelektrowni oraz stabilnością dostaw prądu.


Źródło: RMF24
Tagi: awaria prądu Azja
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