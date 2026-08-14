Nagła awaria prądu w czterech krajach Azji. Co się stało?

RMF24

W Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie doszło w piątek do jednoczesnych, rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej. Według kazachskiego ministerstwa energetyki przyczyną była „nagła zmiana przepływu mocy” w połączonym systemie energetycznym Azji Centralnej.

Ministerstwa energetyki wszystkich czterech państw potwierdziły wystąpienie awarii. Ich sieci elektroenergetyczne są ze sobą połączone. Władze poinformowały, że trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu.

Dziennikarze agencji Reutera odnotowali przerwy w dostawach energii w Ałmaty, największym mieście Kazachstanu, oraz w stolicy Kirgistanu, Biszkeku.

Lokalne media w Tadżykistanie poinformowały o awariach w Duszanbe i Chodżencie, drugim co do wielkości mieście kraju.

Władze Uzbekistanu podały, że dostawy energii zostały zakłócone w części południowych regionów kraju, przede wszystkim na terenach położonych w pobliżu granicy z Tadżykistanem.

Nie przekazano dotąd informacji o skali awarii ani o przewidywanym czasie pełnego przywrócenia zasilania.

Niedobory energii elektrycznej są częstym problemem w Azji Centralnej. Kraje regionu w znacznym stopniu opierają energetykę na elektrowniach wodnych - tłumaczy Reuters.

Zmiany klimatu i okresowe niedobory wody zwiększają jednak ryzyko problemów z działaniem hydroelektrowni oraz stabilnością dostaw prądu.