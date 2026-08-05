„Na wypadek wojny z Rosją lub Chinami”. USA przygotowują nową strategię nuklearną

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Pentagon pracuje nad nową amerykańską strategią użycia broni jądrowej na wypadek regionalnego konfliktu z Chinami lub Rosją - podała stacja NBC News, powołując się na pięć osób znających sprawę. Dokument ma uwzględniać możliwość zastosowania taktycznej broni nuklearnej krótszego zasięgu.

Według NBC News nad dokumentem pracuje szef polityki w Departamencie Obrony USA. Strategia ma mieć charakter tajny i określać warianty użycia amerykańskiego arsenału atomowego, które w czasie kryzysu lub wojny mogłyby zostać przedstawione prezydentowi USA.

Źródła stacji wskazują, że szczególny nacisk położono na scenariusze regionalnej wojny z Chinami albo Rosją.

Projekt ma akcentować możliwe wykorzystanie broni nuklearnej krótszego zasięgu, określanej jako taktyczna. Tego typu ładunki są przeznaczone przede wszystkim do użycia na polu walki lub przeciw celom w określonym regionie, w odróżnieniu od strategicznej broni jądrowej zdolnej do rażenia celów na dużych odległościach.

Zastępca sekretarza obrony Elbridge Colby ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie strategii podczas konferencji wojskowej w Nebrasce. Ma także odwiedzić Dowództwo Strategiczne USA (USSTRATCOM), które odpowiada m.in. za zarządzanie siłami nuklearnymi, w tym międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, bombowcami strategicznymi i okrętami podwodnymi.

NBC News nie podało dalszych szczegółów przygotowywanej strategii. Nie jest również jasne, na jakim etapie są prace ani kiedy dokument mógłby zostać przyjęty.

Amerykański resort obrony od dawna ostrzega, że USA muszą jednocześnie brać pod uwagę potencjał nuklearny Rosji i dynamicznie rozbudowywany arsenał Chin.