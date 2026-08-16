Na tyle Iran wycenił życie amerykańskich żołnierzy. Szef sztabu generalnego ogłasza

RMF24

Szef sztabu generalnego irańskiej armii gen. Amir Hatami obiecał 30 tysięcy dolarów za każdego zabitego lub schwytanego żołnierza USA – przekazał w niedzielę emigracyjny portal Iran International. Nagrody te miałby wypłacać „naród irański”.

Z informacji przekazanych przez agencję dpa wynika z kolei, że kwota ma zostać podwojona, „jeżeli to kobieta zabije lub pojmie amerykańskiego żołnierza”. Między USA a Iranem utrzymuje się napięcie militarne. W ostatnich tygodniach obie strony wielokrotnie naruszały porozumienie zawarte w połowie czerwca, które miało doprowadzić do trwałego zakończenia wojny – przypomniała agencja dpa.

Eskalacja konfliktu między Iranem a USA rozpoczęła się od nalotów, jakie wspólnie z Amerykanami przeprowadził 28 lutego 2026 r. Izrael. Teheran odpowiedział nalotami zarówno na bazy amerykańskie, jak i na cywilną infrastrukturę sąsiednich arabskich monarchii w regionie Zatoki Perskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru potępiło ataki na terytorium tego państwa, nazywając je „lekkomyślnym i nieodpowiedzialnym” naruszeniem jego suwerenności. Zastrzegło sobie także prawo do odpowiedzi „zgodnie z prawem międzynarodowym”.

W amerykańskich nalotach zginął ówczesny duchowy przywódca Iranu Ali Chamenei. Sprawował władzę autorytarną od 1989 roku. Jego następcą został Mojtaba Chamenei – syn zabitego przywódcy.