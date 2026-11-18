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Przywódcy Chin, USA i Rosji – Xi Jinping, Donald Trump i Władimir Putin – zamienili kilka słów w środę przed wykonaniem wspólnego zdjęcia podczas przyjęcia powitalnego na szczycie APEC w Shenzhen. Rosyjskie media określiły to zdarzenie jako „główne obrazy dnia” i „historyczny uścisk dłoni”. W ocenie BBC to „dokładnie taki wizerunek, na jaki liczył Kreml”. Putin wysyła światu sygnał, że próby izolowania Rosji zakończyły się niepowodzeniem - podkreśla brytyjski nadawca.

Gospodarz wydarzenia Xi, wznosząc toast podczas oficjalnego bankietu na zakończenie pierwszego dnia szczytu liderów Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), nakreślił agendę nieformalnego posiedzenia zaplanowanego na czwartek. Zapowiedział, że liderzy omówią na nim „działania na rzecz rozszerzenia wzajemnego otwarcia, poszukiwanie ścieżek wzrostu napędzanego innowacjami oraz poszerzanie możliwości praktycznej współpracy w różnych dziedzinach”.

Putin uzyskał to, na co liczył

Uwagę obserwatorów przykuło jednak zdarzenie przed bankietem, kiedy na czerwonym dywanie doszło do krótkiego spotkania przywódców USA, Rosji i Chin.

Na nagraniu widać Trumpa, Xi oraz jego żonę stojących obok siebie, gdy podchodzi do nich Putin. Rosyjski przywódca najpierw podał dłoń prezydentowi USA, po czym obaj poklepali się nawzajem po ramieniu.

Jak zauważyła BBC, rosyjskie media określiły to zdarzenie jako „główne obrazy dnia” i „historyczny uścisk dłoni”. W ocenie brytyjskiego nadawcy jest to „dokładnie taki wizerunek, na jaki liczył Kreml”. Putin na szczycie APEC wyraźnie czuje się jak przywódca równy Xi i Trumpowi, a Moskwa wysyła światu sygnał, że próby izolowania jej zakończyły się niepowodzeniem mimo trwającej wojny przeciw Ukrainie – ocenił nadawca.

Tak Xi wita Putina

Jak zauważa serwis The Moscow Times, prezydent Rosji do grupowego zdjęcia nie stanął jednak obok Xi czy Trumpa. Po tym, jak przywódcy USA i Rosji uścisnęli sobie dłonie, Xi wskazał Putinowi miejsce, które powinien zająć do grupowego zdjęcia. Putin znalazł się między żoną chińskiego przywódcy a prezydentem Wietnamu Tô Lâmem. Trump tymczasem pozostał blisko Xi.

Putin do grupowego zdjęcia nie stanął obok Xi czy Trumpa. Fot. LUKAS COCH / PAP/EPA

Wcześniej prezydent Chin powstrzymał się od powitania Putina na lotnisku w Shenzhen. Wysłał tam Cai Qi, szefa Biura Generalnego Komunistycznej Partii Chin.

Xi osobiście podszedł jednak do samolotu Trumpa. Uścisnęli się i przeszli razem po czerwonym dywanie do kolumny. Podczas przyjęcia orkiestra zagrała hymn USA dla Trumpa, a wejściu Putina towarzyszyła muzyka z części „Trepak” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego.

Pieskow: Rozmowy nieformalne

Rosyjskie media wcześniej cytowały rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który mówił, że ewentualne bezpośrednie rozmowy między przywódcami USA i Rosji będą miały prawdopodobnie charakter nieformalny. Zapowiedział, że jeśli nadarzy się okazja do rozmowy Trumpa i Putina w cztery oczy na marginesie szczytu, mogą wymienić poglądy na temat konfliktów w Ukrainie i Iranie, a także omówić zaproszenie Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami.

Z kolei według doradcy Kremla Jurija Uszakowa trwają intensywne prace nad tekstem oświadczenia, które ma zostać opublikowane po czwartkowym trójstronnym spotkaniu Xi, Trumpa i Putina. Jak przekazał Uszakow, przywódcy mają omówić szeroki zakres spraw, biorąc pod uwagę konflikty na świecie, a także dyskutować o tym, jak wielkie mocarstwa mogą budować relacje i poprawić globalną sytuację.