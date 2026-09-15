Na koń i pod europarlament. Husaria uświetniła ważną chwilę dla Polski

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W Strasburgu odbyła się we wtorek uroczystość nadania jednej z sal Parlamentu Europejskiego imienia króla Jana III Sobieskiego. Z tej okazji przed budynkiem pojawili się polscy rekonstruktorzy historyczni przebrani za husarzy oraz samego króla. Przyjechali konno, prezentując stroje i wyposażenie nawiązujące do czasów świetności polskiej jazdy.

Rekonstruktorzy wystąpili w historycznych strojach z dwóch okresów: panowania Stefana Batorego oraz Jana III Sobieskiego. Mieli ze sobą m.in. szable, koncerze i kopie, a konie wyposażono w siodła kawaleryjskie z epoki.

Przywieźli również wyjątkowe eksponaty. Jednym z nich była wykonana na jedwabiu chorągiew Jana III Sobieskiego z białym orłem na czerwonym tle. Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego ustawiono także oficerski namiot husarski ozdobiony biało-czerwonymi krzyżami.

Husarze uczestniczyli również w otwarciu wystawy poświęconej Janowi III Sobieskiemu.

Gospodarzem wydarzenia był europoseł Patryk Jaki, współprzewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W jego ocenie Sobieski jest symbolem „zatrzymania islamizacji i obrony chrześcijańskich wartości”.

To jest dzisiaj dalej aktualne wyzwanie w Europie. Co również istotne, w Parlamencie Europejskim bardzo mało jest polskich symboli, za mało w stosunku do jej wkładu w historię Europy. Uznaliśmy, że dla nas ważne jest to, żeby było wiele tych symboli, ponieważ w Parlamencie Europejskim codziennie są wycieczki młodych ludzi z całej Europy. Chcemy, żeby wiedzieli, że Polska jest częścią Europy, ważną częścią, że miała taki wkład w jej historię jak na przykład Odsiecz wiedeńska – stwierdził polityk.

Starania o nadanie jednej z ważniejszych sal Parlamentu Europejskiego imienia Jana III Sobieskiego trwały kilka lat.

Król, który pokonał Turków

Jan III Sobieski żył w latach 1629–1696. Od 1674 roku był królem Polski i wielkim księciem litewskim, a wcześniej pełnił funkcję hetmana i był jednym z najwybitniejszych dowódców wojskowych swoich czasów. Największą sławę przyniosło mu zwycięstwo pod Wiedniem 12 września 1683 roku.

Sobieski dowodził wojskami polskimi wspieranymi przez siły cesarskie oraz książąt Rzeszy. Wojska te ruszyły na pomoc oblężonemu przez Turków Wiedniowi. O losach bitwy przesądziła potężna szarża sprzymierzonej kawalerii, w której uczestniczyła polska husaria. Zwycięstwo doprowadziło do zakończenia oblężenia miasta przez armię osmańską.