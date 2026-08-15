Na kampusie uniwersytetu padły strzały. Pięć osób ucierpiało

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Pięć osób odniosło obrażenia w strzelaninie, do której doszło w sobotę na kampusie jednego z uniwersytetów w stanie Wirginia w USA – przekazały władze uczelni. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane.

Strzelania na uniwersytecie w USA

Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na uczelni.

Jak poinformowała policja, w sobotę rano na teren kampusu przybyła duża liczba funkcjonariuszy organów ścigania. Policja i władze nie udzielają informacji na temat incydentu.

Straż uniwersytecka Virginia State University (VSU) i policja hrabstwa Chesterfield prowadzą dochodzenie w sprawie strzelaniny z udziałem kilku osób – przekazały władze uczelni w oświadczeniu, apelując o unikanie miejsca, w którym doszło do zdarzenia, i przestrzeganie poleceń przedstawicieli organów ścigania.

VSU w Ettrick w stanie Wirginia ma około 5,7 tys. studentów i był pierwszą w pełni finansowaną przez władze stanowe czteroletnią uczelnią dla Afroamerykanów.